Nella prima serata di martedì 16 febbraio, il match di Champions League su Canale 5 Barcellona-Paris Saint-Germain e il film sentimentale trasmesso da Rai1 Per sempre la mia ragazza hanno dominato gli ascolti, con un buon risultato da parte di entrambi e una sostanziale parità. Ecco tutti i dati del prime time di ieri.

Gli ascolti di martedì 16 febbraio 2021

Su Rai1 Per sempre la mia ragazza ha conquistato 4.203.000 spettatori pari al 17,1% di share. Su Canale 5 il match di Champions League Barcellona-Paris Saint-Germainne ha invece raccolti 4.256.000 con il 16,1%. Il cambio di palinsesto su Rai2 per La Caserma, che ha anticipato al martedì per far posto allo speciale sull'insediamento di Mario Draghi, non ha giovato particolarmente: il programma è lontano dal successo dell'omologo Il collegio ed è crollato a 1.214.000 spettatori e il 5,3% di share (un milione in meno rispetto alla prima puntata). Fanno meglio su Italia 1 Le Iene Show con 1.547.000 spettatori e l'8,9% e su La7 DiMartedì con 1.517000 spettatori e il 6.8%. Su Rai3 #Cartabianca ha totalizzato 1.042.000 spettatori (4,8%). Stesso risultato per Rete4 e Fuori dal Coro: sempre 1.042.000 spettatori, ma con il 5,6% di share. Sul Nove The November Man è stato visto da 472.000 spettatori (2%) e su TV8 Foto di Famiglia ha registrato 228.000 spettatori (0.9%).

I programmi di mercoledì 17 febbraio 2021

Stasera, nell'access prime time cambia la programmazione per il discorso di Mario Draghi in Senato. La Rai propone lo speciale per i 25 anni di Porta a porta alle 22.20 (Rai1), lo speciale Rai Parlamento (Rai2), Chi l'ha visto? (Rai3), il film di fantascienza Pandorum L'universo parallelo (Rai4), l'opera lirica Turandot ((Rai5), il film dei Manetti Bros Song'e Napule (Raimovie), la fiction Luisa Spagnoli (Rai Premium). Su Mediaset vanno in onda la fiction con Sabrina Ferilli L'amore strappato (Canale 5), l'action Jason Bourne (Italia 1), Stasera Italia speciale (Rete4), il poliziesco Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2 (20), la commedia Una ragazza e il suo sogno (La5), Il re scorpione 4 – La conquista del potere (Italia 2), la commedia Una famiglia perfetta (34) e il thriller Effetti collaterali (Iris). Su La7 va in onda Atlantide con il doc Fukushima: A Nuclear Story, su Tv8 un nuovo appuntamento con Italia's Got Talent, sul Nove Accordi e disaccordi.