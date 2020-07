Nella serata estiva del 15 luglio 2020 va in scena lo scontro tra l'approfondimento scientifico di Superquark, il programma ultradecennale condotto da Piero Angela, e la fiction made in Turchia di Canale 5, Come Sorelle, che la settimana scorsa aveva esordito rivelandosi il programma più visto della serata. In questo caso Rai 1 e Canale 5 si dividono il primo gradino del podio virtuale di ascolti.

La spunta per pochissimo Superquark, che ha registrato l’11,52% di share media con 2,281 milioni di telespettatori. Contemporaneamente Su Canale5, Come sorelle ha portato a casa il 12,48% con 2,278 milioni di contatti. Sette giorni fa la serie turca aveva raccolto il 13,4% con 2,472 milioni. La scelta dell'ammiraglia Mediaset di puntare sui prodotti provenienti dal Bosforo sta premiando non solo con Daydreamer, successo assoluto del primo pomeriggio di Canale 5, ma an che in prima serata. A seguire, sul terzo gradino del podio troviamo, puntuale come sempre, per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’8,96% e 1,707 milioni d’italiani che si sono ritrovati davanti al video. Leggeri calo rispetto alla settimana scorsa, quando il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,7% e 1,793 milioni.