Ascolti tv: Le Iene non decollano, fa meglio persino l’ennesima replica di Titanic

A cura di Giulia Turco

Niente da fare per Le Iene che con la seconda puntata tengono davanti allo schermo di Italia 1 appena 1.334.000 spettatori con l’8.7% di share. Un risultato inferiore rispetto alla puntata di esordio, con Elodie in conduzione, che aveva raccolto 1.555.000 spettatori pari al 10,1% di share. La rete più vista della serata è Rai 1 che ha mandato in onda Digitare il Codice Segreto, la commedia di Fabrizio Costa, per il ciclo Purché Finisca Bene, che ha appassionato 4.148.000 spettatori, ottenendo il 20,2% di share.

Il monologo di Rocìo Morales non solleva Le Iene

Non è bastata la presenza di Rocìo Munos Morales come "conduttrice per una sera" a far decollare il programma di Italia 1, dopo l'esordio di Elodie Di Patrizi con il suo monologo contro la violenza sulle donne. L'attrice e modella, compagna di Raoul Bova, ha affiancato Nicola Savino mettendo in scena un divertente siparietto. Indossando un paio di tacchi rossi vertiginosi, i due conduttori hanno giocato sulle sproporzioni in altezza, imitando un momento social dei Ferragnez. Rocìo poi ha preso il centro dello studio per un discorso che aveva a tema l'integrazione degli stranieri in Italia, che ha generato polemiche soprattutto per la chiusa sulla finale della Nations League della Spagna contro l'Italia.

Gli ascolti sulle altre reti generaliste

Rispetto ad Italia 1 è stato più seguita persino la replica di Titanic su Canale 5, che ha tenuto davanti alla tv 1.770.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2, al posto di Voglio Essere un Mago, The Equalizer 2 – Senza Perdono ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.334.000 spettatori con l’8.7% (presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.163.000 – 4.8%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 878 .000 spettatori pari ad uno share del 4.6% (presentazione di 12 minuti: 735.000 – 3.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 965.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.150.000 spettatori con uno share del 5.8%