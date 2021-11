Ascolti tv: Imma Tataranni ancora in testa, Il Collegio quest’anno non parte La seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 in onda martedì 2 novembre su Rai 1 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 23.2%, un risultato leggermente inferiore rispetto all’esordio di stagione, ma comunque nettamente migliore rispetto a Il Collegio, che con la sua sesta edizione non sembra dare gli esiti sperati. Partito in calo rispetto all’esodio dell’anno precedente, la sesta edizione del docu-reality di Rai 2 ha totalizzato 1.377.000 spettatori davanti allo schermo e una percentuale di share pari al 6.7%

A cura di Giulia Turco

Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni continua ad entusiasmare il pubblico del martedì sera, che i tv predilige la seconda stagione della fiction di Rai 1 a qualsiasi altra offerta. La seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 in onda martedì 2 novembre su Rai 1 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 23.2%, un risultato leggermente inferiore rispetto all'esordio di stagione (5.235.000 spettatori pari al 24.7% di share), ma comunque nettamente migliore rispetto a Il Collegio, che con la sua sesta edizione non sembra dare gli esiti sperati.

Il Collegio 6 non convince il pubblico di Rai 2

Secondo appuntamento anche per Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 tornato in onda per il sesto anno di fila dopo il successo della passate edizioni. Quest'anno tuttavia non sembra aver ancora trovato il successo sperato: partito con dati ascolti deboli (1.719.000 spettatori con l'8.5% di share) è risultato ulteriormente in calo con un totale di 1.377.000 spettatori davanti allo schermo e una percentuale di share pari al 6.7%. Un netto calo rispetto al debutto della quinta stagione che lo scorso anno era partita con circa 3 punti in percentuale in più.

Gli ascolti sulle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella serata di martedì 2 novembre, l'incontro di Champions League Juventus-Zenit ha raccolto davanti al video 4.376.000 spettatori pari al 18% di share. Su Italia 1 invece Le Iene e la co conduzione di Madame insieme a Nicola Savino regalano a Italia 1 852 .000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 763.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 999.000 spettatori con uno share del 4.8%.