La replica del Giovane Montalbano ha raccolto davanti allo schermo oltre il triplo di quanto fatto dal diretto concorrente su Canale 5 che cede anche rispetto ad altri reti come la sorella Italia Uno e a Rai Due o Rai Tre. Insomma, il venerdì sera non ha avuto molta storia, a livello di ascolti, con una sorta di pareggio tra molti e un vincitore unico. Quel vincitore, appunto, è stato Il giovane Montalbano, spin off del Commissario Montalbano, che ha come protagonista Michele Riondino e che è stato trasmesso proprio nel giorno in cui si ricordava un anno dalla morte di Andrea Camilleri lo scrittore dalla cui penna sono uscite tutte le storie di uno dei Commissari più famosi del Paese.

Ancora niente da fare per Manifest 2

Rai Uno ha voluto ricordare così uno dei più grandi scrittori italiani, e il pubblico gli ha dato ragione, dal momento che davanti allo schermo si sono riuniti 3.663.000 spettatori pari al 20.6% di share. Era la seconda puntata delle repliche della serie, che era partita lunedì scorso ed è stata anticipata proprio per l'occasione, con la seconda puntata. Niente ha potuto "Manifest 2", la serie mystery thriller che racconta le misteriose vicende dei passeggeri del Volo 828 e che continua a non trovare grande accoglienza da parte del pubblico. Sono state solo 1.055.000 gli spettatori che hanno seguito questa seconda puntata, con uno share del 7.1%, dopo il 1.170.000 con share del 7.4% della settimana scorsa.

Il resto della programmazione tv

Il resto della programmazione tv, come detto, ha visto molta parità con Rai Due che ha mandato in onda il film "Maleficent" che ha chiuso con 1.107.000 spettatori e uno share del 5.8%, mentre sono stati 1.178.000 spettatori con il 6.9% di share coloro che hanno guardato "Un’estate ai Caraibi" su Italia Uno, e 1.077.000 spettatori con il 5.9% coloro che, invece, hanno prediletto "La grande storia" su Rai Tre. Su Rete4 "Stasera Italia News – Speciale" ha realizzato un ascolto di 843.000 spettatori col 4.5% di share, "L’oro di Mackenna" su La7 ha chiuso con 331.000 spettatori e il 2% di share, mentre su Tv8 "Italia’s Got Talent – Best Of" ha totalizzato 450.000 spettatori e il 2.4% di share e sul Nove "I Migliori Fratelli di Crozza" è chiuso con 387.000 spettatori con il 2% di share.