Serata poco produttiva in termini di numeri Auditel, quella di giovedì 10 giugno. Aspettanto gli europei di calcio che partono stasera, il palinsesto televisivo è ormai "estivo", con un'evidente riduzione degli ascolti dovuta forse al fatto che, dopo un anno di clausura per la pandemia, le persone hanno voglia di uscire. Ecco tutti i dati della prima serata di ieri.

Gli ascolti di giovedì 10 giugno 2021

Rai1 ha mandato in onda il film Non sposate le mie figlie 2, ormai un classico della commedia francese contemporanea. La pellicola ha vinto la serata, ma senza brillare, con 2.837.000 spettatori e il 13,6%. Su Canale 5 è ripartito il programma con Cesare Bocci Viaggio nella Grande Bellezza con l'episodio Dinastie Reali, I Windsor: il format divulgativo continua a faticare un po' su Mediaset, con 1.835.000 spettatori pari al 10,6% di share (comunque lievemente meglio rispetto alla media ascolti dello scorso anno, di 1,7 milioni). Bene su Rete4 Dritto e Rovescio con 1.429.000 spettatori e il 9% di share.

Su Rai2 Paradise Beach: Dentro l'incubo ha raccolto 1.017.000 spettatori (4,8% di share). Su Italia 1 il film comedy Una Notte da Leoni 3 ha totalizzato 1.296.000 spettatori (6,5%). Su La7 Speciale Non è L’Arena – Abbattiamoli ha registrato 639.000 spettatori (4,4%). Su Rai3 Eddie The Eagle – Il coraggio della follia ha registrato 603.000 spettatori (3,5%). Su Tv8 I Delitti Del BarLume – La carta più alta ha portato a casa 378.000 spettatori (1,8%). Sul Nove i due episodi di Quasi quasi cambio i miei hanno registrato 299.000 (1,4%) e 268.000 spettatori (1,8%).

I programmi di venerdì 11 giugno 2021

Stasera partono gli Europei, con la partita Italia – Turchia su Rai1 (alle 20.30). La Rai propone anche Stai lontano da mia figlia (Rai2) e Sissi – Destino di un’imperatrice, terzo capitolo della trilogia con Romy Schneider (Rai3). Mediaset invece trasmette il film sentimentale Una folle passione (Canale 5), la comedy Mamma ho preso il morbillo (Italia 1), Quarto grado (Rete 4). Sulle altre reti, repliche per tutti i gusti: la7 va in onda Propaganda Live Best of, su Tv8 Italia’s Got Talent Best of e su Nove Migliori Fratelli di Crozza.