Ascolti tv: chi ha vinto tra Superquark e Benvenuti al Sud Gli ascolti della prima serata di mercoledì 21 luglio 2021, con il film con Claudio Bisio che ha superato per spettatori e share il programma divulgativo di Piero Angela. Ottima, dunque, l’idea di sostituire le repliche di Uomini e Donne con un film che conferma il suo successo anche nell’ennesima visione tv.

Risultato inatteso nella prima serata di mercoledì 21 luglio. Il cinema sul piccolo schermo, ahinoi, solitamente non riscuote grande successo, ma Benvenuti al Sud è una felice eccezione. La commedia con Claudio Bisio trasmessa su Canale 5 ha battuto l'immarcescibile Superquark su Rai1. Intelligente, dunque, la scelta di sostituire con questo film le repliche di Uomini e Donne, al momento cancellate dalla programmazione.

Gli ascolti di mercoledì 21 luglio 2021

Benvenuti al Sud (il sequel Benvenuti al Nord va in onda sabato 24 luglio) ha conquistato 2.335.000 spettatori con uno share del 14,3%. Superquark, invece, ha totalizzato 2.116.000 spettatori pari al 12,9% di share.

Veniamo agli altri canali. Serata di serie tv su Italia1: Chicago Fire ha raccolto 1.419.000 spettatori (7,7%), Chicago Med 1.316.000 (7,8%) e Chicago P.D. 1.169.000 (9,2%). Su Rai3 Sogno di una notte di mezza età è stato seguito da 1.188.000 spettatori (6,7%). Su Rete4 Zona Bianca ha raccolto 995.000 spettatori (7%). Su Rai2 il film Come ti ammazzo il bodyguard ha registrato 889.000 spettatori (5,2%). Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha totalizzato 365.000 spettatori (2,6%). Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone ha fatto 329.000 spettatori (2,2%). Sul Nove il film L’uomo che sussurrava ai cavalli ne ha registrati 256.000 (1,9%).

Stasera in tv, i programmi di giovedì 22 luglio 2021

Nella prima serata di stasera, sono previsti la replica di Doc- nelle tue mani (Rai1), la serie Squadra Speciale Cobra 11 (Rai2), la riproposizione di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà (Rai3). Su Mediaset, il film Paolo Borsellino con Ennio Fantastichini (Canale 5), Fast & Furious- solo parti originali (Italia 1) e Innamorato Pazzo con Adriano Celentano (Rete 4). Sugli altri canali, In Onda (La7), I delitti del barlume-La loggia del cinghiale (Tv8).