Con questa settimana inizia ufficialmente la stagione televisiva estiva, sebbene molti programmi della programmazione stagionale partiranno a fine giugno. Se dall'11 giugno ci sarà un mese interamente dedicato al calcio, con Euro 2020, gli ascolti di martedì 8 giugno ci parlano di numeri che iniziano già ad avvicinarsi a standard estivi, almeno per le reti generaliste.

In particolare Rai1, che con la serata dedicata a Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha appassionato 2.542.000 spettatori pari al 13.2%. Su Canale 5 è andata in onda la serie New Amsterdam che ha raccolto davanti al video 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share. Si prosegue con Rai2 e l’ultima puntata di Game of Games, che chiude con 685.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Bassa la partenza di Love Island

Italia 1a la certezza Le Iene Show intrattenendo 1.479.000 spettatori con il 9.7% di share. Sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha raccolto 545.000 spettatori con il 2.7%. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera con Flavio Montrucchio ha ottenuto 576.000 spettatori con il 2.6%, nel primo episodio inedito. Il programma è stato preceduto dalla seconda puntata di Love Island con Giulia De Lellis, che non ha esattamente brillato con 277.000 spettatori e l'1.2% di share, risultato identico a quello della prima puntata. Su Tv8 Shall We Dance? segna 390.000 spettatori con l’1.9%.

La sfida dei talk

Discorso a parte per la sfida dei talk, con CartaBianca su Rai3 che ha raccolto davanti al video 923.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share che supera in sovrapposizione diMartedì su La7, che ha registrato 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%.