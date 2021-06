L'Italia del calcio fa il pieno di ascolti nella serata di venerdì 4 giugno 2021, con oltre 4 milioni e mezzo di spettatori che hanno seguito l’amichevole con la Repubblica Ceca. Gli altri canali si accontentano delle briciole, in un palinsesto che sembra già avere tutte le caratteristiche della programmazione estiva. L'Isola dei Famosi non è andata in onda, con la finale che verrà trasmessa lunedì 7 giugno.

Gli ascolti di venerdì 4 giugno 2021

La partita Italia-Repubblica è stata seguita su Rai1 da 4.600.000 spettatori con il 20,9% di share. Canale5 ha trasmesso il film drammatico La scelta – The Choice visto da 1.987.000 spettatori con uno share del 10,5%. Cinema anche su diversi altri canali: Rai2 ha mandato in onda Quel bambino non sarà mai tuo che ha raccolto 1.151.000 spettatori (5,3%), mentre Italia1 nha dato spazio a un moderno classico della fantascienza come Interstellar di Christopher Nolan, visto da 1.099.000 spettatori (6,6%). Su Rai3 Sissi – La giovane imperatrice, secondo capitolo della trilogia con Romy Schneider nei panni della principessa Elisabetta D'Austria, ha totalizzato 1.049.000 spettatori (4,9%). L'attualità è stata invece protagonista su Rete4 con Quarto Grado – Le Storie (visto da 1.770.000 spettatori con il 10,7%) e s La7 con Propaganda Live (che ha raccolto 800.000 spettatori con il 5,2%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha registrato 324.000 spettatori (1,5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ne ha raccolti 612.000 (2,9%).

I programmi di sabato 5 giugno 2021

Stasera, Rai1 manda in onda lo speciale del trio Il Volo dedicato a Ennio Morricone. Canale 5 trasmette la replica dello show The Winner Is. La Rai propone anche le serie Fbi e Blue Bloods (Rai2), Sapiens – Un solo Pianeta (Rai3), mentre Mediaset manda in onda i film Guardiani della Galassia (Italia 1) e Colpevole d’innocenza (Rete 4). La7 propone la serie Downton Abbey, Tv8 il film Limitless e Nove Il delitto di Perugia.