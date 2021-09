Ascolti lunedì 13 settembre: Montalbano contro GF Vip, chi ha vinto la sfida dell’auditel Ascolti tiepidi per il debutto del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua sesta edizione. Il reality show di Canale 5, infatti, ha conquistato 2,9 milioni di telespettatori, dato leggermente più alto del precedente esordio. Su Rai1, invece, Il Commissario Montalbano si conferma una garanzia con più di tre milioni di persone interessate alla fiction, seppur in replica.

A cura di Ilaria Costabile

Lunedì di ripartenza per la tv italiana che dopo la pausa estiva è pronta a ritornare a pieno ritmo e, infatti, nella serata di lunedì 13 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, sesta edizione nuovamente condotta da Alfonso Signorini. Gli ascolti confermano un trend verificatosi anche lo scorso anno, quando il ritorno del reality di Canale 5 era stato accolto da circa 2,8 milioni di telespettatori. Quest'anno il dato è leggermente più alto con 2,9 milioni, ma chiaramente in linea con le aspettative Mediaset, considerando anche che nella stagione precedente i dati auditel hanno registrato una crescita graduale, seppur non decisamente significativa, dello show proseguendo con le puntate. Su Rai1, invece, Il Commissario Montalbano anche in replica non smentisce il suo potere d'attrazione e supera i tre milioni di telespettatori.

Ascolti tv lunedì 13 settembre 2021

Nella serata di ieri, lunedì 13 settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.22 – la replica de Il Commissario Montalbano – La Caccia al Tesoro ha interessato 3.669.000 spettatori con uno share del 18.29%. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.23 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 6 ha catalizzato l'attenzione di 2.860.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum è stato visto da 1.168.000 spettatori con uno share del 5.87%. Su Italia 1 Killer Elite è stata la scelta di 1.101.000 spettatori con il 5.63%. Su Rai3 Presa Diretta ha interessato 951.000 spettatori ottenendo uno share del 4.62% (presentazione 9 minuti: 839.000 – 3.68%). Su Rete4 Quarta Repubblica, con l’ex Premier Giuseppe Conte, ha raccolto davanti al video 761.000 spettatori con il 4.93% di share. Su La7 la replica di Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 340.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua segna 390.000 spettatori con il 2.19%.