Ascolti in crescita per Tale e Quale Show, cala il GF Vip

A cura di Andrea Parrella

Il venerdì televisivo si conferma una delle serata più ricche di questa stagione televisiva. Nella serata di venerdì 29 ottobre è Rai1 a registrare una crescita importante con la settima puntata di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti, con la puntata vinta da Ciro Priello conferma il trend positivo di questa edizione, catturando l'attenzione di 4.250.000 spettatori pari al 21.8% di share. Numeri che permettono alla prima rete Rai di staccare nettamente il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in studio, che con la quattordicesima puntata si ferma a 2.630.000 spettatori pari al 17.2% di share.

Le Iene sotto il milione di telespettatori

Su Rai2 The Good Doctor conferma di interessare una consistente fetta di pubblico, incollando al video.226.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre, seguito da The Residence con 793.000 spettatori pari al 4.2% di share. A seguire troviamo Italia 1 con Le Iene Show che ha catturato l’attenzione di 990.000 spettatori con il 6.1% di share e una presentazione seguita da 1.019.000 – 4.3%. Su Rai3 è andato invece in onda DIA 1991 – Parlare poco, apparire mai che ha raccolto davanti al video 758.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% di share.

Fratelli di Crozza meglio di Propaganda Live

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 898.000 spettatori con il 5.2% di share, mentre su La7 l'approfondimento di Diego Bianchi con Propaganda Live ha registrato 717.000 spettatori con uno share del 4.3%. Sul Nove Fratelli di Crozza conserva il suo pubblico di fedelissimi riuscendo a catturare l’attenzione di 1.042.000 spettatori, corrispondenti ad uno share del 4.7%, mentre su TV8 va in onda un episodio di Gomorra – La Serie che registra l'attenzione di 409.000 spettatori pari all'1,9% di share.