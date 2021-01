La Supercoppa Italiana con la vittoria della Juventus sul Napoli ha fagocitato letteralmente gli ascolti della prima serata di mercoledì 20 gennaio, con quasi 8 milioni di italiani sintonizzati su Rai1. Ecco i dati Auditel delle reti generaliste, che registrano un calo per Made in Italy, la fiction di Canale 5 con Greta Ferro e Margherita Buy.

Gli ascolti di mercoledì 20 gennaio 2021

Su Rai1 Juventus – Napoli ha registrato 7.860.000 spettatori pari al 29% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Made in Italy ha raccolto 2.525.000 spettatori pari al 10,9% di share (la prima puntata aveva conquistato 3,2 milioni). La fiction è tallonata da Chi l’ha visto? (su Rai3, 2.360.000 spettatori e 10,2% di share). Su Rai2 Qualcosa di speciale è stato visto da 1.429.000 spettatori (5,6% di share). Su Italia 1 il film fantasy Alice in Wonderland ha registrato 1.163.000 spettatori (4,6%). Su La7 lo speciale di Atlantide dedicato all'insediamento di Joe Biden ha totalizzato 899.000 spettatori (3,6%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia ha raccolto 798.000 spettatori (3,4%). Su Tv8 La Cuoca del Presidente è stato seguito da 541.000 spettatori (2,1%). Segnbaliamo anche che nel pomeriggio la cerimonia per l'insediamento di Joe Biden ha raccolto 2.674.000 spettatori con il 17,3% su Rai1 e 342.000 spettatori con il 2,2% su Rete 4.

I programmi di giovedì 21 gennaio 2021

Stasera, la Rai propone l'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 (Rai1), Lazio – Parma per la Coppa Italia (Rai2), il film Il disertore (Rai3), la serie For Life (Rai4), il Concerto Pappano-Bollani (Rai5), il film bellico Il diritto di uccidere (RaiMovie), La soffiatrice di vetro (RaiPremium). Su Mediaset vanno in onda Daydreamer – Le ali del sogno (Canale 5), La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1), Dritto e rovescio (Rete 4), l'action Absolution – Le regole della vendetta (Canale 20), Le parole che non ti ho detto (La5), l'horror My Soul to Take (Italia 2), la commedia Sing Sing (Canale 34) e La tempesta perfetta (Iris). Questi gli altri programmi: Piazzapulita (La7), Tomb Raider (Tv8), Il segno della libellula – Dragonfly (Nove).