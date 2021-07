Arriva una serie tv sulla famiglia Gucci: dirige Gabriele Muccino Dopo A casa tutti bene – La serie, il regista continua a lavorare sul piccolo schermo. Il prossimo progetto è una produzione internazionale sulla storia della dinastia Gucci. Un argomento già al centro del nuovo film di Ridley Scott con Lady Gaga, incentrato soprattutto sul delitto di Maurizio Gucci per cui fu condannata la ex Patrizia Reggiani.

La storia della famiglia Gucci continua a ispirare il mondo della fiction. Non bastasse il film di Ridley Scott con Lady Gaga, ecco che arriva la notizia di una serie tv dedicata alla nota dinastia fiorentina che ha creato uno dei brand di moda più famosi al mondo. È il nuovo progetto del regista Gabriele Muccino, che sembra aver trovato famigliarità con il piccolo schermo dal momento che ha lavorato anche su A casa tutti bene – La serie, versione televisiva del suo celebre film.

La serie di Muccino è una produzione internazionale

A dare la notizia è Marco Belardi della casa di produzione Lotus (che ha appena prodotto Alfredino – Una storia italiana), sulla rivista Tivù. Finite le riprese di A casa tutti bene, Muccino si prepara a quella che "sarà una produzione internazionale". Un progetto in grande stile per raccontare la famiglia Gucci, insomma. Restano ancora ignoti i dettagli su cast e trama.

La storia della famiglia Gucci

Perché le vicende dei Gucci sono così interessanti? Tutto parte da Guccio Gucci (1881-1953), che apre il suo primo negozio nel 1921: l'azienda diventa sempre più importante e si espande a livello internazionale. I suoi figli sono Aldo, Rodolfo e Vasco: il brand diventa un'eccellenza del mondo fashion, capace di dettare tendenze, ma pian piano il gossip e la cronaca nera diventano parte integrante della storia della famiglia. Aldo entra in guerra con Maurizio, il figlio di Rodolfo, e viene condannato per evasione fiscale. Il lato più pruriginoso è però la storia personale di Maurizio, che sposa Patrizia Reggiani nel 1973 nonostante l'opposizione del padre e che lascia dopo 12 anni per un'altra donna. Nel 1995 viene assassinato: del suo delitto verrà condannata la ex moglie, come mandante, oltre ad altre persone tra esecutore e complici. Oggi il marchio Gucci fa parte del gruppo francese Kering. Tra i membri della famiglia, il pubblico televisivo ha conosciuto recentemente Drusilla Gucci, modella che ha partecipato all'Isola dei Famosi, pronipote di Aldo.

House of Gucci con Lady Gaga

Il film di Ridley Scott, dal titolo House of Gucci, si concentra sul delitto e vede come protagonisti Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi), Salma Hayek (Pina Auriemma), Madalina Ghenea (Sophia Loren). Girato in Italia, uscirà il 3 dicembre 2021.