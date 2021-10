Arriva Mystery Land, il nuovo programma condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin Da lunedì 4 ottobre su Italia Uno, in prima serata, arriva “Mystery Land” il nuovo programma che vede come protagonisti Aurora Ramazzotti e Alvin. I due dovranno cimentarsi in avventure con cui spiegano i misteri ancora irrisolti dalla scienza che, quasi, sfiorano il soprannaturale. Si tratta di un ritorno sul piccolo schermo per entrambi che, intanto, avevano continuato con la presenza in radio.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 4 ottobre su Italia 1, in prima serata, arriva un nuovo programma condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin, si tratta di Mystery Land. Lo show ha come obiettivo quello di incuriosire il pubblico portando l'attenzione su alcuni fenomeni, ed eventi che non sono ancora spiegabili dalla scienza e in alcuni casi toccano anche il soprannaturale.

In cosa consiste Mystery Land

Un programma che non rientra nella categoria della divulgazione scientifica, ma rappresenta un modo alternativo e curioso di scoprire cose che accadono nel mondo e di cui, molto spesso, i più non sono a conoscenza. Ogni puntata verrà presentata dai due conduttori come un viaggio alla scoperta e alla ricerca di nuovi misteri da scoprire e analizzare, sempre con intraprendenza e quel briciolo di avventura che contraddistingue uno show di questo tipo. Le puntate saranno sei e tanto Alvin, quanto Aurora Ramazzotti lasceranno lo studio da cui parte ogni appuntamento, per addentrarsi in gite esterne insieme ad esperti dei vari settori che andranno a toccare ogni lunedì sera.

Il ritorno in tv di Alvin e Aurora

Entrambi i protagonisti dello show ritornano in tv dopo alcuni mesi lontani dal piccolo schermo. Per quanto riguarda la figlia di Michelle Hunziker, la scorsa estate era stata scelta come inviata nel programma "Ogni mattina" su Tv8, continuando la sua attività radiofonica. Diverso, invece, il ritorno di Alvin che senza mai abbandonare la radio, dopo aver lasciato il ruolo di inviato dell'Isola dei Famosi, ha affiancato Ilary Blasi nella conduzione di "Eurogames" su Canale 5, per poi assentarsi dalla tv. È la prima volta che i due lavorano l'uno accanto all'altra, ma da quanto condiviso sui social sembra che abbiano lavorato in piena sintonia, portando avanti un progetto nuovo e che, si spera, possa conquistare il pubblico di Italia Uno.