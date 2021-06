Tante sono le produzioni americane che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico e una di queste è senza dubbio The Sinner. La serie crime è arrivata alla sua terza stagione, in America disponibile da febbraio su Netflix, mentre in Italia la si trova su Infinity+, la piattaforma streaming di Mediaset. Protagonista della terza stagione sarà ancora il detective Harry Ambrose, interpretato da Bill Pullman, che aggiungerà alla sua carriera un altro caso controverso da risolvere. Le indagini ruoteranno attorno ad un altro nome noto di Hollywoood, ovvero Matt Bomer. L'attore, portato al successo da White Collar, è diventato uno dei volti di American Horror Story e continua a dimostrare il suo talento con questa nuova e inquietante performance.

La trama di The Sinner 3

Anche il terzo co-protagonista, quindi, è un attore assai noto: dopo Jessica Biel, adesso produttrice esecutiva della serie, comparsa nella prima stagione, seguita da Carrie Coon, nella nuova stagione abbiamo sia Matt Bomer che un altro interprete già noto al pubblico che è Chris Messina. La storia raccontata in questo terzo capitolo che, ricordiamo, come punto di contatto con le storie precedenti ha soltanto il detective Ambrose, risulta come al solito stratificata e piena di enigmi da dover risolvere. Il tutto avviene nella cittadina di Dorchester, nei pressi di New York, dove il protagonista nonché vittima, Jamie Burns, vive con sua moglie Leela che è in dolce attesa. Quello che sembra un incidente stradale, in cui sono coinvolti Burns e il suo amico Nick Haas, si rivela l'inizio di un caso ben più complesso, che porterà alla luce un segreto tenuto nascosto per anni.

La forza di The Sinner

Come anticipato, la serie ha ottenuto sin da subito ottimi riscontri da parte del pubblico che, immediatamente, è riuscito ad appassionarsi ad un prodotto che riporta l'attenzione sul genere crime intrecciato con il thriller e dove la risoluzione del caso risiede sempre nei non detti e nel passato dei singoli personaggi. Elemento costitutivo di The Sinner, infatti, è un continuo ritorno indietro nel tempo che serve allo spettatore per capire in che dimensione si sta muovendo la narrazione. Il fatto che sia una serie antologica consente a tutti coloro che vi si approcciano per la prima volta di guardarla senza dover sapere cosa sia successo precedentemente, seguendo solo il ritmo incalzante del racconto. Ragion per cui, la serie è stata rinnovata anche per una quarta stagione, probabilmente l'ultima, dal momento che il detective Ambrose è in procinto di andare in pensione.