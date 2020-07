Ash Armand, star della reality americano Gigolos, è stato arrestato per omicidio. L'uomo, il cui vero nome è Akshaya Kubiak, avrebbe picchiato la sua compagna fino alla morte, stando a quanto scrive la Polizia di Las Vegas in un comunicato ufficiale diramato anche sui social. Stando alla nota della Polizia, infatti, l'uomo avrebbe chiamato il 911 dicendo che la donna era senza sensi nella loro casa, ma all'arrivo degli agenti la donna era già deceduta. Pare che sul corpo della donna, che aveva intorno ai 30 anni, fossero presenti segni di traumi e contusioni e per questo motivo Armand è stato arrestato e adesso si indaga per capire i contorni di questa vicenda.

L'omidicio della donna

La Polizia pensa che l'uomo abbia ucciso la donna mentre era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, picchiandola fino alla morte. "Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno appreso che la vittima e Kubiak erano amiche" si legge sempre nel comunicato stampa. "I detective pensano che Kubiak fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" e lo hanno arrestato per omicidio e trasportato in prigione". La causa della morte della donna sarà stabilita con precisione dall'autopsia che è stata già disposta e allo stesso modo anche la sua identificazione saranno divulgati dopo le indagini del Coroner.

Che cos'è Gigolos

Ash Armand è stato uno dei protagonisti del reality americano "Gigolos", a partire dalla terza stagione. Gigolos è un reality sulle vite di alcuni gigolo, appunto: "La serie segue gli uomini, tutti impiegati nella stessa agenzia di escort, attraverso la loro quotidianità e le interazioni con gli altri – come riporta la pagina Wikipedia della trasmissione -. Le camere seguono i gigolo nei loro appartamenti anche durante le loro attività sessuali". la serie ha dovuto far fronte a molte critiche durante gli anni anche a causa della legalità o meno delle attività che descrive.