Armando Incarnato torna a Uomini e Donne: “Voglio fidanzarmi per dare un fratellino a mia figlia” Il cavaliere napoletano ci riprova e torna a Uomini e Donne per l’edizione 2021. Incarnato cerca di nuovo l’amore, nonostante le esperienze degli scorsi anni non abbiano fruttato conoscenze importanti. Oggi ha le idee chiare: vuole trovare la donna giusta con la quale diventare papà per la seconda volta. Tra le donne del parterre ce n’è una in particolare che ha attirato la sua attenzione, alla quale ha già chiesto un appuntamento.

A cura di Giulia Turco

Armando Incarnato torna nel parterre di Uomini e Donne per l'edizione 2021. Il cavaliere napoletano ci riprova e cerca nuovamente l'amore nel dating show di Maria De Filippi, nonostante gli scorsi anni l'esperienza non abbia fruttato conoscenze importanti. Oggi Armando ha le idee ben chiare e dopo un'estate trascorsa insieme a sua figlia Mia, è pronto a presentarsi a nuove donne, nel tentativo di trovare quella giusta. "Mi vorrei fidanzare perché vorrei dare un inizio alla mia nuova vita, unendola a quella del passato", spiega a Maria De Filippi. "Mia figlia, che ha ben chiara la situazione tra me e sua madre, mi ha detto che vuole un fratellino, quindi ci dobbiamo predisporre all'amore. Oggi voglio dedicarmi solo a nuove conoscenze".

Armando Incarnato vuole conoscere Marica

Tra le donne del parterre ce n'è una che ha attirato l'attenzione del cavaliere. Si chiama Marica ed è una bellissima donna dai tratti mediterranei. Incarnato non esita a fare il suo nome quando Maria De Filippi gli chiede chi lo abbia colpito. Marica, dal canto suo, ha già messo gli occhi sul cavaliere che sì, la attrae, ma ha paura di non potersi fidare del tutto di lui. "Armando è il mio prototipo", spiega alla conduttrice, "ma non mi ispira fiducia al cento per centro". I due scopriranno se sono davvero compatibili molto presto, è già in programma un appuntamento: "Durante i balli mi ha invitato a cena fuori. Sì, lo voglio conoscere perché mi piace, vediamo".

Armando Incarnato oggi è un padre single

Attore e imprenditore napoletano, Incarnato gestisce con la sua ditta una catena di saloni di parrucchieri e vanta nel suo curriculum la partecipazione come comparsa nella serie tv Gomorra. La sua vita sentimentale è segnata da un'importante relazione ormai chiusa da tempo con una donna di nome Daniela, madre di sua figlia Mia. A Uomini e Donne Armando ha provato a ritrovare l’amore, senza mai riuscirsi. Tra le più note ha tentato una frequentazione con Lucrezia Comanducci e Veronica De Nigris. Lo scorso dicembre esce con Brunilde Habibi del trono over, ad aprile con Angela Paone, ma fino ad allora nulla da fare.