Arisa si è infortunata a Ballando con le stelle: le condizioni di salute della concorrente Infortunio per Arisa a Ballando con le stelle 2021. La concorrente, in una serie di Instagram Stories, ha mostrato il piede fasciato. Tuttavia, è apparsa energica e frizzante come sempre. Ha dichiarato che sabato 30 ottobre, nel corso della diretta, tenterà comunque di mettercela tutta. Dunque, la sua presenza in pista non dovrebbe essere a rischio.

A cura di Daniela Seclì

Anche la nuova edizione di Ballando con le stelle sembra essere in salita. Dopo la positività al Covid di Mietta e la quarantena di Memo Remigi, arriva anche l'infortunio di Arisa. La cantante, infatti, si è fatta male a un piede. Tuttavia, al momento sembra che la situazione sia sotto controllo. Sabato, la cantante dovrebbe essere regolarmente in pista con Vito Coppola.

L'infortunio di Arisa

Arisa, in una serie di Instagram Stories, ha mostrato il piede fasciato. Ha ironizzato sul fatto che gli infortuni accadano ai bravi atleti: "Sto cominciando a diventare una vera ballerina perché dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento quasi soddisfatta e orgogliosa di questa fasciatura che ho fatto io con l'aiuto di mia cugina che ringrazio, perché lei è un'ortopedica". Quindi ha aggiunto, sempre con una vena ironica, di essere certa che al problema al piede, da lì a breve si sarebbe aggiunto quello della cervicale: "Avrei dovuto asciugarmi i capelli ma non l'ho fatto, quindi domani avrò anche la cervicale, sarà bellissimo, ancora più di oggi".

Come sta Arisa dopo l'infortunio

Nelle Instagram Stories pubblicate qualche ora fa, Arisa ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La concorrente di Ballando con le stelle, è apparsa frizzante come sempre e si è detta pronta a tornare in sala per provare la coreografia:

