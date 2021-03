Arisa scoppia a piangere in diretta a Domenica In, non appena Mara Venier tocca l'argomento "amore". Un tasto dolente per l'artista reduce del successo a Sanremo, che starebbe vivendo un momento tormentato dal punto di vista sentimentale. Da qualche tempo si vociferava che la sua storia d'amore con il manager Andrea Di Carlo stesse andando a gonfie vele, tanto che si parlava di matrimonio alle porte. Ma a Domenica In Arisa ha lasciato intendere che non tutto è come sembra.

Arisa piange a Domenica In: "In amore non so scegliere"

Una settimana prima durante lo speciale di Domenica In dal palco dell'Ariston, Arisa aveva lasciato intendere a Mara Venier che la sua storia d'amore non stesse procedendo nel migliore dei modi. Nel corso della canonica intervista in studio, Mara Venier ha provato a capire qualcosa di più: "Sei serena?", le ha chiesto. "Dipende…", ha risposto Arisa. "Vicino a te c'è una persona importante che ti fa sentire bene..", l'ha incalzata la conduttrice. Ma non appena in video sono partire le immagini d'amore tra lei e il manager Andrea Di Carlo, Arisa non è riuscita a trattenere le lacrime: "E così piansi…brava ce l'hai fatta! Non mi piace piangere in televisione", ha spiegato imbarazzata.

Piango perché mi emoziono. Mi fa anche ridere, è una persona molto bella. Io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me prenderò. Io tante cose non le so, non so tanto scegliere. Preferisco che le cose si compiano. Scusate a casa!

La storia d'amore tra Arisa e Andrea Di Carlo

Arisa non si è esposta e non è scesa nei dettagli. A quanto pare però tra lei e il manager ora ci sarebbero delle distanze. Una storia d'amore che la cantante non ha mai dichiarato finita, ma che a quanto pare sta vivendo alcune difficoltà. Nonostante tutto però, resta l'affetto e la stima reciproca. Andrea Di Carlo è un manager ed autore televisivo e dunque avrebbe conosciuto Arisa in ambito professionale. Le loro prime foto insieme sono apparse sui social lo scorso dicembre, poi la coppia è stata paparazzata insieme dai paparazzi. Stando alle indiscrezioni, si diceva che i due sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo 2 settembre.