Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 contro Tu si que vales: Amadeus non regge la sfida agli ascolti tv Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 non ce la fa per la seconda settimana di fila e soccombe al potere di Tu si que vales 2021 nella sfida agli ascolti tv. La squadra capitanata da Maria De Filippi e sostenuta dall’umorismo di Sabrina Ferilli ha brillato con 4.163.000 spettatori pari al 25.5% di share, mentre lo show musicale di Amadeus, amatissimo sui social, ha totalizzato 3.541.000 spettatori pari al 19.6% di share.

A cura di Redazione Spettacolo

Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 non ce la fa per la seconda settimana di fila e soccombe al potere di Tu si que vales 2021 nella sfida agli ascolti tv. La squadra capitanata da Maria De Filippi e sostenuta dall'umorismo di Sabrina Ferilli ha brillato con 4.163.000 spettatori pari al 25.5% di share, mentre lo show musicale di Amadeus, amatissimo sui social, ha totalizzato 3.541.000 spettatori pari al 19.6% di share. Non ha retto la gara nel conclusivo appuntamento del sabato sera dopo aver portato a casa un risultato straordinario lo scorso sabato.

Il quasi pareggio della scorsa settimana

Sabato 26 settembre, infatti, Amadeus riuscì a totalizzare 3.873.000 spettatori pari al 21.9% di share (2.418.000 – 22.4% dalle 23,59 alle 24.18), impedendo a Tu Si Que Vales di primeggiare in maniera assoluta con uno scarto minimo: 3.806.000 spettatori pari al 23.9% di share. Sembrava che Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 fosse il programma giusto per dare filo da torcere alla regina degli ascolti insieme ai fidati compagni Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Quest'anno, tra l'altro, la presenza al tavolo dei conduttori di Giulia Stabile sta valorizzando anche la fascia giovane in ascolto e fidelizzando una fetta di pubblico piuttosto appetibile per tutte le generaliste.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora nel dettaglio cosa hanno proposto le altre reti generaliste e quanto hanno ottenuto in termini di ascolti: Rai2 The Rookie è stato seguito da 938.000 spettatori e Bull da 749.000, mentre su Italia 1 il cartone animato Pets 2 – Vita da Animali ha chiuso con 674.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Nella tana dei lupi ha totalizzato 722.000 spettatori per il 3.8% share. Su Rete4 Agente 007 – Mission Goldfinger, legando all'uscita al cinema dell'ultimo Bond di Daniel Craig, ha ottenuto l'attenzione solo di 594.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Downton Abbey ha totalizzato 316.000 spettatori con uno share del 2% e su Tv8 Hancock 239.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Inganno d’amore – Il delitto Rosboch 228.000 spettatori e l’1.2% di share.