"La musica che gira intorno" è il programma che Fiorella Mannoia ha dedicato in prima serata alla musica, alla potenza espressiva ed emotiva di quest'arte. In apertura del programma si assiste, quindi, ad un momento unico che vede esibirsi due grandi nomi della musica italiana come Antonello Venditti e Francesco De Gregori che insieme ricordano un altro gigante del cantautorato italiano: Lucio Dalla.

L'omaggio di Venditti e De Gregori

Le note di "Canzone" si librano nello studio di Cinecittà World, dove si tiene la prima puntata di questo show completamente dedicato alla musica e non poteva esserci momento incipit più sentito di questo, con due grandi nomi della musica italiana come Venditti e De Gregori che prestano la loro voce ad un poeta, come è stato Lucio Dalla che proprio con questo brano riadattato ai due cantanti, ha voluto sottolineare la grandezza di quest'arte, la sua unicità. "Abbiamo cominciato un programma che parla di musica, con due cantautori con una canzone di Lucio Dalla, stasera sono fortunata" è così che commenta l'esibizione Fiorella Mannoia che arriva sul palco per salutare i suoi ospiti.

Lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello

Ad introdurre questo toccante omaggio insieme alla cantante e conduttrice sono stati Marco Giallini e Giorgio Panariello protagonisti di un simpatico sketch, con il quale hanno voluto raccontare qualcosa di quello che sarà il programma che ben presto li vedrà insieme in prima serata su Rai3. Lo show si chiama "Lui è peggio di me", e già da qualche tempo è stato lanciato uno spot che ne anticipa la messa in onda. Un programma fuori dal comune dove si parlerà di cinema, televisione, di passioni e di diversità, ma anche di quelle cose che accomunano due grandi nomi del cinema italiano come lo sono l'attore romano e il comico toscano.