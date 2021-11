Antonella Clerici: “Ricordatemi per la gaffe della borra, l’età che avanza mi fa girare le palle” Antonella Clerici è tornata a parlare della sua memorabile gaffe. Poi, ha ricordato quando condusse il Festival di Sanremo: percepì la metà del compenso rispetto a Bonolis e un cantante disse che “sapeva di sugo”, ma la sua edizione fu un grande successo.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Clerici si prepara a tornare alla prima serata di Rai1. Dal 26 novembre, infatti, andrà in onda The Voice Senior. La conduttrice si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Corriere.it, in cui ha spiegato che fuori dal lavoro evita di frequentare l'ambiente dello spettacolo per non alimentare "rivalità e pettegolezzi". Fuori dagli studi televisivi frequentava Fabrizio Frizzi, mentre ancora oggi incontra spesso Carlo Conti e sente Paolo Bonolis. In tv a volte si fa fatica a tenere a bada l'ego. Ecco come fa la conduttrice di "È sempre mezzogiorno" per ovviare al problema:

"Io non mi circondo di persone che mi danno ragione, ma di persone intelligenti. Non ho dei lacchè; ho autori, ho persone di mia fiducia che mi dicono sempre quello che pensano. Anzi a volte pure troppo duramente. Non ho un grande ego, mentre vedo tanti colleghi che nei posti pubblici amano mettersi in mostra. Io al contrario vorrei sparire. […] Di mio sono umile, una timidezza di fondo che mi ha sempre tenuto con i piedi per terra, una timidezza che mi viene dalla provincia, il mio piccolo mondo antico. Il fatto è che io non mi sento mai arrivata, mi sento eternamente Cenerentola al ballo, i miei colleghi mi sembrano sempre meglio di me, sembra sempre sappiano quello che vogliono, io invece mi nutro di dubbi".

Sanremo e il compenso dimezzato rispetto a Paolo Bonolis

Antonella Clerici, poi, è tornata con la mente a quando condusse il Festival di Sanremo nel 2010. La conduttrice ha rimarcato la pressione che si genera durante l'evento "se ti va bene è la soddisfazione massima della tua carriera; se ti va male può affossarti". In pochi credevano in lei, perché Paolo Bonolis – che l'aveva preceduta – aveva portato a casa il record di ascolti: "So di un cantante di cui non dirò mai il nome che disse che io sapevo troppo di sugo, non capendo che proprio quella era la mia forza…". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Paolo Bonolis ricevette un compenso di un milione di euro. Antonella Clerici 500 mila euro. La conduttrice ha spiegato il perché:

"Non era una questione uomo-donna, ma Mediaset-Rai, questa è la verità. Paolo arrivava da lì, a Mediaset hanno guadagni che noi ci scordiamo, il rapporto è 1 a 10; chi fa la tv pubblica sa che a parità di esposizione e popolarità guadagna sempre molto meno. A Mediaset Maria (De Filippi) è una donna ed è una colonna. Nella tv, non tanto a livello dirigenziale, ma di conduzione, le donne contano".

Antonella Clerici parla delle sue memorabili gaffe

La cinquantasettenne, poi, ha dichiarato di vedere poca bellezza in tv oggi perché si concede popolarità a persone che non hanno nulla da dare al pubblico. Quanto ai social, invece, ha spiegato: "Al di là dei cretini che sono ovunque e che non vanno tenuti in considerazione, Twitter mi piace molto, ti mette in comunicazione con tante persone sagaci e ironiche". Al contrario, non apprezza particolarmente Instagram dove tutto sembra più artefatto. Infine, ha raccontato con quali gaffe vorrebbe essere ricordata. Non poteva mancare quella per eccellenza. La definizione in un quiz a La prova del cuoco era "Fa schiuma ma non è sapone" e la concorrente rispose "La borra", anziché "La birra", causando imbarazzo e ilarità nella conduttrice: