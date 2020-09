Antonella Clerici si schiera apertamente dalla parte di Vanessa Incontrada. La conduttrice lo fa in diretta, durante la terza puntata del suo nuovo programma E' sempre mezzogiorno, restituendo l'idea di quanto peso abbia avuto sull'opinione pubblica la foto di Vanessa Incontrada nuda sulla copertina di Vanity Fair, nata dall'idea di mostrare le sue imperfezioni fisiche per lanciare un messaggio di positività rispetto all'accettazione del proprio corpo.

Durante la preparazione di una delle ricette, Clerici ha voluto aprire una parentesi parlando proprio del tema del giorno e mostrando tutto il suo apprezzamento nei confronti del gesto di Vanessa incontrada:

Una bellissima donna che è sempre stata un po' in carne e formosa e che io trovo bellissima. Oggi ha fatto questa copertina importante, senza veli, dimostrando che ognuno ha la sua unicità. Lo dico alle ragazze che ci guardano, ognuno è bello per sé, non possiamo seguire sempre gli stereotipi e dire che siccome quelal è magra si vuole essere come lei. Quelle magre rimarranno magre e quelle in carne rimarranno in carne, perché la bellezza è nella differenziazione, nell'essere se stessi e secondo me Vanessa è stata bravissima a fare questa cosa.