Antonella Clerici e Anna Moroni tornano a fare coppia davanti ai fornelli. La circostanza triste, quella dell'emergenza coronavirus che impone il lockdown a livello nazionale, ovvero stare in casa, e il luogo non è la televisione, bensì le dirette condivise Instagram, che in questi giorni inattesi e del tutto inediti stanno diventando il salotto virtuale perfetto per i personaggi celebri.

Nei giorni del #restoacasa Antonella Clerici, per tenere il filo diretto con i suoi seguaci, propone un format improvvisato di ricette direttamente dalla sua cucina, l'ambito che le ha permesso di diventare definitivamente una delle signore della televisione italiana. Stamattina a fare coppia con lei c'era Anna Moroni, che dal 2008 al 2018 l'ha accompagnata quotidianamente a La Prova del Cuoco con le sue ricette quotidiane semplici e pratiche. Piatto di oggi una tipica cacio e pepe romana.

Clerici e Moroni di nuovo insieme

Al di là della pietanza, la notizia sta proprio nella reunion tra Antonella Clerici e Anna Moroni, con quest'ultima che aveva lasciato La Prova del Cuoco proprio dopo l'addio di Antonella Clerici, per passare a preparare le sue pietanze in una rubrica su Mediaset.

Sospeso La Prova del Cuoco per emergenza coronavirus

Altra coincidenza è che proprio oggi sia andata in onda l'ultima puntata de La Prova del Cuoco, altro contenitore mattutino della Rai che si ferma in virtù delle misure preventive contro il contagio da coronavirus. Al posto del programma condotto da Elisa Isoardi ci sarà Storie Italiane con Eleonora Daniele, che prenderà la linea da UnoMattina per poi cederla direttamente all'edizione del Tg1 delle 13,30. Cambiamento di palinsesto, questo di Rai1, che andrà avanti fino a quando l'emergenza non sarà finita e gli studi Rai potranno tornare a popolarsi, sia di pubblico che dei protagonisti dei vari programmi del palinsesto di Rai1 e delle altre reti.