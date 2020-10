La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Una vita, in onda venerdì 2 ottobre 2020: nell'episodio della soap vedremo che Ramon farà sapere a Felipe di averlo visto mentre usciva da un hotel insieme a Genoveva. Così, tenta di aprirgli gli occhi. Gli spiega, infatti, che deve stare molto attento a quella donna. Felipe, tuttavia, non sembra temere nulla. Dice a Ramon di avere fiducia in lui perché sa bene cosa sta facendo. Ramon sarà protagonista di un altro sviluppo importante dal sapore romatico. L'uomo, infatti, avrà un confronto con Carmen. Chiederà alla donna di tornare a parlare dei loro progetti matrimoniali. Rosina, intanto, è ormai decisa a lasciare Acacias. Liberto soffre molto per questa decisione e tenta in tutti i modi di convincerla a restare. Non riuscendo a farle cambiare idea, chiede a Felicia di aiutarlo e di parlare anche lei con Rosina.

Nelle precedenti puntate di Una vita di questa settimana, Rosina ha rifiutato il corteggiamento di Ignacio. Poi ha comunicato a Liberto di essere intenzionata a raggiungere sua figlia in Portogallo perché Acacias non aveva più emozioni da regalarle. Inoltre, Alfredo ha capito di non potersi fidare di Genoveva. Nei prossimi episodi, in onda da domenica 4 a sabato 10 ottobre, Liberto tenterà di riconquistare Rosina con un pranzo a sorpresa, ma purtroppo non riuscirà ad ottenere l'effetto desiderato. Cinta proporrà ad Emilio di fuggire insieme. Marcia subirà una terribile aggressione. La donna tenterà pian piano di riprendersi. Felipe avrà dei sospetti ben precisi. Sarà certo, infatti, che a fare quel gesto vile sia stato Alfredo Bryce. Bellita, infine, sarà pronta a prendere drastici provvedimenti pur di tutelare sua figlia. L'appuntamento con la soap spagnola è dalla domenica al sabato alle ore 14:10 su Canale5.