Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 2021, Serena e Filippo sono sempre più decisi ad aiutare Leonardo. Intanto, Roberto tenta in tutti i modi di avere notizie di Marina. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Filippo e Leonardo sono finalmente riusciti a fuggire dai sequestratori. Leonardo è finito in ospedale. Serena e Filippo si sono resi conto di quanto quell'uomo sia solo. Dato che sembra non avere nessuno su cui contare, Serena decide di aiutarlo. Vediamo cosa succederà nei nuovi episodi di Un posto al sole.

Puntata di lunedì 25 gennaio

Michele ha dei dubbi sull'identità dell'uomo che si è macchiato dell'aggressione di lui e Silvia. Così, scaturisce una nuova crisi in famiglia. Chiara nota che Vittorio sta vivendo un momento di sconforto e vorrebbe tanto aiutarlo. Serena, invece, tenta di riavvicinare Leonardo alla sua famiglia.

Puntata di martedì 26 gennaio

Tra Michele e Silvia le cose vanno peggiorando. Il passato rischia di rovinare il loro presente. Vittorio, grazie a Patrizio, ha una bellissima idea per migliorare la sua condizione lavorativa. Filippo e Serena si uniscono nell’intento reciproco di aiutare Leonardo. Non riescono a fare a meno di essere dispiaciuti per la sua situazione.

Puntata di mercoledì 27 gennaio

Michele è deluso dal modo in cui Chiara sta gestendo la radio. Vittorio, invece, sembra aver trovato la soluzione ai suoi problemi. Tuttavia, nuovi ostacoli sembrano apparire all’orizzonte. Roberto sente la mancanza di Marina e cerca di avere notizie su di lei. Lara è pronta a compiere un gesto che potrebbe rivelarsi un boomerang.

Puntata di giovedì 28 gennaio

Clara sta per andare a vivere con Alberto nella loro nuova casa. La donna, però, si imbatte in una persona che offuscherà la sua felicità. Vittorio si rende conto di non godere più dei tantissimi fan che aveva un tempo. Ferri si lascia sedurre da Lara, tuttavia nutre profondi sospetti sul suo conto.

Puntata di venerdì 29 gennaio

Tra Michele e Chiara l’atmosfera si fa sempre più tesa. Franco, intanto, è molto preoccupato perché Angela potrebbe trasferirsi presto a Venezia. Alberto e Clara prendono posto nel nuovo appartamento, la donna tuttavia non è contenta perché ha scoperto che Barbara è interessata al suo compagno. Franco riceve una bellissima sorpresa che gli dà un po’ di serenità.