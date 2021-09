Anticipazioni Scherzi a parte: Antonella Elia vittima della prima puntata A partire da domenica 12 settembre, in prima serata, torna su Canale 5 “Scherzi a parte” in una veste completamente nuova e presentato da Enrico Papi. Il mattatore ritorna in Mediaset al timone di uno degli show più esilaranti di sempre che, già dalla prima puntata, promette scherzi incredibili per le vittime vip. Tra i protagonisti una frizzante Antonella Elia.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da domenica 12 settembre torna in prima serata su Canale 5 "Scherzi a parte", l'iconico show è riproposto in una nuova veste, decisamente inedita, presentato da un conduttore d'eccezione: Enrico Papi con la regia di Roberto Cenci. Questa nuova versione dello show, segna il ritorno del mattatore romano sui canali Mediaset, figurando anche tra gli autori del programma. Già dalla prima puntata non mancheranno colpi di scena e momenti esilaranti che le vittime degli incredibili scherzi rivivranno in prima serata.

La prima puntata di Scherzi a Parte

Studio e atmosfera decisamente nuovi faranno da cornice ad una versione del programma ancora più frizzante, dove il conduttore potrà giocare e interagire con le vittime degli scherzi, sedutegli di fronte. Nella prima puntata protagonisti saranno: l'attrice Manuela Arcuri, lo chef Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia che darà il meglio di sé e infine l'attore Andrea Roncato. Novità di quest'anno, però, sono gli scherzi organizzati in diretta e realizzati con la complicità di Enrico Papi e degli ospiti presenti in studio dove, alla fine, si consumerà la vera e propria burla.

Le novità della nuova edizione

Tra le novità di questa edizione che si costituisce di sei puntate, c'è anche un personaggio esterno che diventerà complice rendendosi protagonista di una candid camera. Ogni puntata vedrà una presenza femminile prestarsi a questo gioco e tra loro ci sono: Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Ogni scherzo è scritto e pensato dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango che, ovviamente, studiano i personaggi famosi presi di mira per creare degli scherzi credibili e convincenti, ai telespettatori vengono poi mostrati anche alcuni passaggi che precedono la realizzazione dello scherzo.