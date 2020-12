Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda da domenica 3 gennaio a sabato 9 gennaio. Precisiamo che nel giorno dell'Epifania, dunque mercoledì 6 gennaio, la soap non andrà in onda e lascerà spazio al film Amori in corsa. Nei restanti giorni, l'appuntamento sarà come sempre alle ore 13:40. Vediamo le anticipazioni delle nuove puntate italiane e americane.

Anticipazioni settimanali italiane di Beautiful

Le anticipazioni italiane di Beautiful della settimana che va da domenica 3 gennaio a sabato 9 gennaio. Thomas è sempre più convinto a estromettere le sorelle Logan dall'azienda. Brooke porta a Liam e Hope i documenti necessari per adottare Douglas. Liam, tuttavia, non sembra disposto a fare questo passo. Non appena Thomas viene a conoscenza dei piani di adozione di Hope, corre a casa sua per riprendersi suo figlio. Il bambino, quando lo vede, appare subito spaventato. Brooke e Hope tentano di far comprendere a Thomas che il piccolo Douglas sarebbe molto più sereno con Hope e Liam. Il figlio di Ridge, dopo qualche titubanza, si persuade che la cosa migliore da fare sia lasciare che il bambino cresca in una famiglia unita ed equilibrata.

La trama americana di Beautiful (SPOILER)

Nelle puntate americane di Beautiful, in onda in queste settimane, verrà ricordata Stephanie Forrester, matriarca della famiglia il cui ricordo è sempre vivo nel cuore di tutti. Inoltre, in occasione del Natale anche Brooke diventerà più buona e accorgendosi del momento di difficoltà che Thomas sta vivendo, gli proporrà di andare a vivere con lei e Ridge. In realtà, il suo scopo è tenerlo vicino per accertarsi che tenga a bada la sua ossessione per Hope. Infine, Liam avverte sempre di più il peso di aver tradito Hope con Steffy. Sente di non meritare più l'immenso amore che la donna prova per lui.