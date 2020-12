La settimana che ci accompagnerà nel 2021, vedrà alcune modifiche nel palinsesto di Canale5. La soap Beautiful, infatti, non andrà in onda tutti i giorni da domenica 27 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021. Vediamo quando verrà trasmesso il consueto appuntamento delle ore 13:40 e le anticipazioni delle nuove puntate italiane e americane.

Beautiful, anticipazioni settimanali

Nella settimana che va da domenica 27 dicembre a sabato 2 gennaio, la soap Beautiful non andrà in onda tutti i giorni come di consueto. Gli spettatori potranno assistere alle intricate vicende della famiglia Forrester domenica 27 dicembre, lunedì 28 dicembre, martedì 29 dicembre, mercoledì 30 dicembre e sabato 2 gennaio. Sarà sospesa giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio. Ecco cosa svelano le anticipazioni. Liam decide di andare a trovare Steffy, portando con sé la piccola Beth. Sa che la donna soffre ancora perché non può più crescere la piccola. Thomas si fa sempre più pericoloso. Propone a Zoe di schierarsi al suo fianco e di vendicarsi insieme di Brooke. Vorrebbe che suo padre desse una chance a Shauna, in modo da mettere tutte le Logan alla porta e togliere loro ogni ruolo in azienda. Hope chiede a Liam di fare in modo che sia chiara legalmente la separazione tra lui e Steffy, ma Spencer sembra provare ancora qualcosa per la sua ex. Steffy viene a conoscenza della richiesta di Hope e si scaglia contro di lei. Non deve permettersi di dire a Liam cosa fare della sua vita sentimentale.

La trama di Beautiful in onda in America (SPOILER)

Nelle puntate americane di Beautiful, in onda in queste settimane, Ridge è molto preoccupato dopo che Thomas è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ricordiamo che l'equilibrio mentale del giovane è sempre più precario, tanto da essere convinto di avere ricevuto da un manichino l'ordine di uccidere Liam. Ridge è esausto e così prova a confidarsi con Brooke, ma dato che la donna detesta Thomas, non riuscirà a essere particolarmente comprensiva con lui. Intanto, Steffy è fidanzata con Finn, mentre Liam è sposato con Hope. Liam e Steffy, però, trascorrono una notte di passione e si chiedono se farlo sapere ai rispettivi partner.