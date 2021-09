Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Anticipazioni Amici 2021, due nuovi ballerini entreranno nella scuola La seconda puntata di Amici 2021 va in onda ancora una volta eccezionalmente di domenica. Il secondo appuntamento pomeridiano andrà in onda il 26 settembre su Canale 5 e le anticipazioni rivelano che non solo due ballerini otterranno il banco di danza, ma uno degli allievi già nella scuola vedrà il suo futuro messo in discussione dai professori.

A cura di Giulia Turco

Amici 2021 con il secondo appuntamento pomeridiano, in onda domenica 26 settembre alle 14.45 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, due ballerini otterranno il banco lasciato in sospeso nella prima puntata, mentre il futuro di uno degli allievi già nella scuola verrà messo in bilico. Tanti gli ospiti in studio e un ritorno di un volto noto in studio, quello della cantante Elisabetta Ivankovich che Arisa scartò nella passata edizione con la promessa di darle un banco al suo ritorno.

Gli ospiti di Amici nella puntata di domenica 26 settembre

Ospiti del secondo appuntamento del pomeridiano di Amici, in onda eccezionalmente di domenica, sono gli ex concorrenti della scuola. Riconfermerà la sua presenza l'ex vincitrice Giulia Stabile, che è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti, ma insieme a lei questa volta ci sarà anche Sangiovanni fidanzato e vincitore della categoria canto della passata edizione. Sangio è reduce da diverse tappe del suo tour e ne approfitterà per presentare il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Non mancheranno i Anche Deddy canterà il suo ultimo singolo Giove, mentre Aka7even prometterà di tornare non appena uscirà il suo.

Chi sono i ballerini che ottengono il banco di danza

Stando alle anticipazioni sapremo il futuro di uno dei banchi di danza rimasti in bilico nella precedente puntata, quello di Raimondo Todaro e quello di Veronica Peparini. Tra Nunzio e Mattia sarà Nunzio a dover lasciare la scuola, dopo la sfida giudicata da una commissione esterna. Mattias otterrà invece il banco della maestra Peparini che premierà la coreografia assegnata in settimana. Infine, colpo di scena, Alessandra Celentano sospenderà la maglia a Mirko, che sentendosi umiliato scoppierà in lacrime. Serena riceverà non poche critiche da parte della Celentano, riuscendo tuttavia a strappare un 6.5 dalla maestra.