Anni da cane, Federico Cesari di Skam e Achille Lauro nel primo film Amazon in Italia Ha quasi 16 anni ma crede di averne più di cento perché, dopo un incidente stradale, li conta come quelli dei cani. Stella è la protagonista di Anni da cane, il primo film Amazon Original Italiano disponibile da venerdì 22 ottobre su Amazon Prime Video. Diretto da Fabio Mollo, nel cast ci sono Federico Cesari (Martino di Skam Italia), Aurora Giovinazzo e tanti altri. C’è anche una canzone inedita di Achille Lauro (che compare interpretando se stesso) scritta apposta per questo insolito teen movie.

A cura di Elisabetta Murina

Stella sta per compiere 16 anni ma in realtà crede di essere una centenaria. Dopo un incidente d'auto in cui è coinvolto anche un cane, la sua vita cambia totalmente: si convince che la sua età vada contata come quella dei cani. Un anno ne vale sette. E secondo i suoi calcoli, il tempo che le rimane da vivere è poco. La bizzarra storia di questa quindicenne (quasi sedicenne) è al centro di Anni da cane, il primo film Amazon Original Italiano, che uscirà su Amazon Prime Video venerdì 22 ottobre. Diretto da Fabio Mollo, nel cast ci sono Aurora Giovinazzo, Federico Cesari (già noto per il suo ruolo di Martino in Skam Italia) e Sabrina Impacciatore. E anche Achille Lauro, che recita in un cameo e ha scritto un brano, Io E Te, appositamente per questo teen movie.

Di cosa parla Anni da cane

Stella e Matteo (Credits: Prime Video & Amazon Studios)

"Fra un mese compirò 112 anni", dice Stella, la protagonista di Anni da cane nel trailer ufficiale del film (il primo Amazon Original Italiano, dal 22 ottobre su Amazon Prime Video). La quindicenne, timida e un pò impacciata, è rimasta vittima di un incidente stradale in cui era coinvolto anche un cane. E questo cambia totalmente la sua vita: anche se sta per compiere 16 anni è convinta che i suoi anni si contino come quelli dei cani. Quindi uno ne vale sette. Per questo motivo, crede di essere ormai ultra centenaria e che il tempo che le rimane da vivere sia davvero poco. Così, con i suoi due migliori amici, Nina e Giulio, stila una lista di cose da fare "prima che ci resti secca", come dice lei stessa. Ma la situazione si complica quando incontra Matteo, timido e introverso, che rimette in discussione la sua prospettiva.

Il cast: gli attori e i personaggi

Stella, Giulio e Nina (Credits: Prime Video & Amazon Studios)

Nel cast del primo film Amazon Original italiano, Anni da cane, ci sono diversi attori già noti al grande pubblico, in particolare a quello teen. Tra questi c'è sicuramente Federico Cesari, che interpreta Matteo, diventato famoso come Martino nella nota serie Skam Italia e anche la partecipazione di Sabrina Impacciatore. Il progetto è diretto da Fabio Mollo (già regista delle serie Curon e Masantonio) e contiene anche il brano inedito di Achille Lauro, Io E Te. Ecco il cast completo:

Aurora Giovinazzo interpreta Stella

Isabella Mottinelli interpreta Nina

Federico Cesari interpreta Matteo

Luca Maria Vannuccini interpreta Giulio

Romana Maggiora Vergano interpreta Ludovica

Paola Gioia Kaze Formisano interpreta Federica

Marta Losito interpreta Marta Milano

Jia Ting Ting interpreta Marta Zhang

Isnaba Na Montche interpreta Davide

Giulio Fochetti interpreta Francesco

Jun Lancini interpreta Lorenzo Zhang

Yoon C. Joyce interpreta Tian Zhang

Stella, Giulio e Nina (Credits: Prime Video & Amazon Studios)

Achille Lauro nella colonna sonora di Anni da cane

Achille Lauro in Anni da cane ( (Credits: Prime Video & Amazon Studios)

Per Anni da cane, Achille Lauro ha scritto un brano della colonna sonora dal titolo Io E Te. Ma non solo: il cantante romano partecipa al film anche con un cameo, cioè con una piccola parte in cui interpreta se stesso. Un duplice ruolo, quindi, che lo vede nei panni di cantante e, in un certo senso, in quelli di attore.