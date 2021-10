Anna Tatangelo: “Così mio figlio e io abbiamo saputo che Gigi D’Alessio aspettava un bambino” È con espressione venata da un vago senso di tristezza che Anna Tatangelo ha commentato a Verissimo la nuova paternità dell’ex compagno Gigi D’Alessio, in attesa di un figlio dalla compagna Denise Esposito. “Mio figlio Andrea e io abbiamo saputo dai giornali che aspettava un bambino”, ha dichiarato la cantante.

A cura di Stefania Rocco

Non è stato Gigi D’Alessio a informare Anna Tatangelo, sua ex compagna, e il figlio Andrea che a breve sarebbe diventato padre di un altro bambino. A dichiararlo è la cantante, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. “È vero che hai saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali?”, le aveva chiesto la padrona di casa. Una domanda delicata alla quale Anna ha deciso di non sottrarsi:

Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli.

È incinta Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio

La notizia della gravidanza di Denise Esposito, nuova compagna di Gigi D’Alessio, è diventata da tempo di dominio pubblico. La 29enne campana, da qualche tempo legata al cantautore, è in attesa di un bambino, il primo per la coppia. D’Alessio, invece, è già padre di altri quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca (quest'anno allievo di Amici), nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela, e Andrea, frutto della lunga relazione con Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo e Livio Cori: “Mio figlio lo ha conosciuto”

Anche la cantante, da qualche tempo, ha voltato pagina. Chiusa la lunga relazione con Gigi D’Alessio, la donna ha ritrovato la serenità tra le braccia di Livio Cori, suo nuovo compagno: “Questa è una cosa che mi sono voluta vivere nella tranquillità più assoluta. Ci hanno beccati insieme questa estate e c’era anche mio figlio. La mia priorità era che si conoscessero e che si creasse un rapporto, prima di vivermi in maniera libera questa storia. All’inizio ero preoccupata. Le mamme hanno sempre un po’ paura, soprattutto se si ha un figlio super mammone. Però la sincerità paga e in maniera anche un po’ giocosa l’ho coinvolto. Devo dire che si sono trovati subito ed è una cosa che mi ha fatto stare bene. Se sono innamorata? Sì, sto molto bene”.