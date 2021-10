Anna Falchi: “Sparita dopo il grande successo per colpa mia, sono ripartita da zero” La conduttrice de I Fatti Vostri si racconta a Tv Talk dopo il ritorno in video recente, seguito a un periodo di lontananza dagli schermi. Stop dettato da quello che lei definisce “un errore” commesso all’apice del successo, che l’ha portata a dover ricominciare da capo: “Per il futuro escludo reality, non si impara nulla”.

A cura di Andrea Parrella

Anna Falchi è un volto sempre più granitico della Tv del servizio pubblico. Dopo le avventura estive delle ultime due stagioni, al fianco di Beppe Convertini,oggi è approdata ai Fatti Vostri, che conduce insieme a Salvo Sottile. Un programma che la proietta sempre di più verso un'immagine di sé lontana dall'inarrivabilità del sex symbol e più vicina alla conduttrice rassicurante, come spiega lei a Tv Talk: "A me fa molto piacere che mi si dica questo perché io sono quella che vedete in Tv, una casalinga, una donna come tutte le altre. Siamo tutte uguali, il fatto di essere rassicurante e mettermi in gioco è un obiettivo raggiunto. Sta diventando sempre più la mia casa".

La nuova vita di Anna Falchi

I Fatti Vostri è un programma storico, tra i più longevi attualmente in onda, che ha nella presenza di Michele Guardì un elemento caratteristico con cui ogni conduttore/trice deve fare i conti. Anna Falchi racconta di viverla benissimo: "Per me è molto rassicurante, mi sono completamente affidata a Michele Guardì, fortunatamente ho lavorato con tanti grandi, al cinema e in teatro. Mi mancava una figura così in televisione, senza nulla togliere a Pippo Baudo che è stato il mio grande pigmalione. Mi rassicura perché in momenti di difficoltà sappiamo che se lui interviene è giustificato a farlo e raddrizza il tiro".

"Non mi pento del nudo"

Tra le domande quella dei primordi della sua carriera, quando la sua sensualità e il suo corpo sono stati elementi portanti del suo successo. Si pente, oggi, a guardarsi al nudo in passato? La risposta è ferma, nonché autoironica: "Non mi pento ancora e comunque con il web sarebbe impossibile evitare certe immagini del passato. In realtà la vivo con serenità e ogni tanto ci provo ancora, come si dice in gergo mi sparo i miei ultimi colpi. Li guardo con malinconia".

L'errore all'apice del successo

Per molti anni, dopo un grande successo, Anna Falchi è sparita dalla Tv, quasi sommersa da un'immagine potente che è stata quasi soffocante. Riavvolgendo il nastro non fatica ad ammettere di essere stata responsabile di questo stallo: "Ho provato a fare cinema, poi c'è stato un periodo in Tv con tanti successi. Poi ho sbagliato io, mi sono giocata male una carta e quindi ho ricominciato da zero con la gavetta. Cosa c'è di meglio della palestra dei Fatti Vostri. Con il tempo che passa si impara, invecchiare servirà pure a qualcosa, no?". E sul futuro si dice aperta a tutto, tranne ai reality che "escludo totalmente perché non sono performanti, non si impara nulla, devi solo mostrare te stesso e non la trovo una prova artistica".