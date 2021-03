Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non hanno fatto in tempo a mettersi insieme e a uscire dal Grande Fratello Vip, che già si mormora in merito a una loro partecipazione a Temptation Island, nella prossima edizione del reality estivo targato Mediaset. Per Zenga sarebbe peraltro un bis nell'arco di pochi anni, dal momento che è stato proprio Temptation a lanciare il figlio di Walter Zenga nel mondo televisivo, nel 2018. Cosa c'è di vero in questo gossip che sta circolando, più come ipotesi che come notizia, da diversi giorni? A chiarire tutto è stato lo stesso Andrea.

Zenga smentisce il ritorno a Temptation Island

Da una parte, è vero che i provini di Temptation Island stanno iniziando, come ha svelato l'autrice Raffaella Mennoia. Al momento, però, è ancora troppo presto per sapere se e quali coppie vip parteciperanno al programma. In ogni caso, in un'intervista rilasciata a Turchese Baracchi nella trasmissione radiofonica Turchesando, Zenga ha spiegato che lui e Rosalinda non hanno ricevuto alcuna offerta e ha escluso categoricamente la possibilità di parteciparvi. Dunque, sia i fan che gli haters si mettano il cuore in pace: non vedremo gli Zengavò all'Is Morus Relais.

Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no.

Come va tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Zenga e la Cannavò, criticati da molti compresa Dayane Mello, in questa fase di zona rossa stanno vivendo insieme a casa di lui a Milano: "Si può dire che sta nascendo l’amore", ha spiegato Zenga, "Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano". Questa convivenza precoce, dovuta principalmente alla pandemia, si sta rivelando un esperimento vincente.

Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il non potere uscire stiamo benissimo. Non lo sentiamo il lockdown, stiamo talmente bene.

Quando Zenga fece Temptation Island Vip con Alessandra Sgolastra

Un ritorno nello stesso programma con un'altra donna risulterebbe peraltro controproducente per l'immagine di Zenga. Questo il precedente: nel 2018 fece Temptation Island Vip con l'allora fidanzata Alessandra Sgolastra, dopo 2 anni e mezzo di relazione. Il rapporto si incrinò notevolmente perché Alessandra finì vittima del fascino di Andrea Cerioli, tentatore di quell'edizione. Il falò di confronto segnò addirittura la separazione tra lei e Zenga. I due, però, successivamente si sono rimessi insieme per poi comunicare la rottura definitiva a inizio 2020.