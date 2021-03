Nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi fa il suo ingresso Andrea Cerioli. L'ex tronista si è guadagnato subito i commenti positivi da parte di opinionisti in studio, specialmente Tommaso Zorzi, ma anche quelli dei suoi nuovi compagni d'avventura, in special modo Vera Gemma che non disdegna il nuovo arrivato che, dopo la sfida dell'apnea, è entrato nella squadra dei Buriños. Il 31enne si è detto emozionato e ancora un po' frastornato, ma è pronto ad iniziare questa nuova avventura.

Il commento di Vera Gemma

L'arrivo di questo nuovo e agguerrito naufrago ha immediatamente rinvigorito gli animi, dal momento che proprio da Ilary Blasi ha presentato il nuovo arrivato definendolo come un "maschio alpha", sottolineando la sua avvenenza che, in effetti, non è passata inosservata anche a Vera Gemma. La figlia di Giuliano Gemma, fidanzata con un 22enne, non ha esitato a commentare in maniera ironicamente maliziosa sull'arrivo del 31enne bolognese, dinanzi alle incitazioni della conduttrice, infatti, con tanto di occhi attenti, la naufraga ha rassicurato la Blasi: "Ce lo giocheremo benissimo stai tranquilla", dice scherzando.

La presentazione di Andrea Cerioli

L'arrivo di Andrea Cerioli, quindi, ha rappresentato una ventata di novità per i naufraghi che possono contare su un nuovo concorrente pronto a mettersi in gioco e a dimostrare le sue qualità. A questo proposito, infatti, l'ex tronista si è presentato chiaramente, mettendo in luce i suoi pregi e i suoi difetti, dichiarando di poter essere un leader:

Fino ad oggi ho fatto dei programmi che mi hanno etichettato in un certo modo, questa è un’esperienza completamente diversa, vorrei riuscire a fare il salto da ragazzo a uomo. Davanti all’arroganza ho sempre reagito nel migliore dei modi, mi stanno sui coglioni gli arroganti. Non voglio dire che sono un leader perché è brutto da dire, ma credo di esserlo.

Dopo questa breve, ma intensa presentazione, non poteva mancare il commento di Tommaso Zorzi che ha subito preso la palla al balzo, lanciando la prima frecciatina: "Beh per uno che dice di non essere presuntuoso, in questo video ha detto di poter essere un leader, sono due cose in contrasto tra loro".