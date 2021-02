Un altro grande successo per Che Dio ci aiuti 6, ancora campione di ascolti del giovedì sera con la puntata numero 8 in onda il 18 febbraio. Le altre reti, ahinoi, sono invece accomunate da un generale insuccesso. Particolarmente doloroso è il risultato dello show di Marco Giallini e Giorgio Panariello Lui è peggio di me, ma anche la scelta di Canale 5 di riproporre Animali fantastici e dove trovarli non ha giovato, mentre La pupa e il secchione e viceversa ha raggiunto il peggior risultato stagionale, in attesa della finale del 25 febbraio.

Gli ascolti di giovedì 18 febbraio 2o21

Questi i dati Auditel del prime time. Su Rai1 Che Dio ci aiuti ha conquistato 5.516.000 spettatori con il 22,9% di share. Su Canale 5 il film Animali fantastici e dove trovarli è stato seguito da 1.286.000 spettatori pari al 6,5% di share. Italia 1 con La Pupa e il Secchione e Viceversa ha fatto meglio dell'ammiraglia Mediaset, con 1.436.000 spettatori e il 7,5%. Segue Tv8 con la partita Granada-Napoli di Europa League vista 1.256.000 spettatori con il 4,7%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha conquistato 1.166.000 spettatori (6,1%). Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.086.000 spettatori (5,7%). Fa flop su Rai3 la seconda puntata di Lui è peggio di me con Giallini-Panariello, seguito da 975.000 spettatori (share del 4,2%). Su Rai2 il film Gods of Egypt ha raccolto 819.000 spettatori pari al (3,7%).

I programmi di venerdì 19 febbraio

Stasera, torna la sfida tra Il cantante mascherato (Rai1) e il Grande Fratello Vip (Canale 5). La Rai propone anche la serie The Resident (Rai2), il programma Titolo V (Rai3), il kolossal catastrofico Ashfall – The Final Countdown (Rai4), il programma Art Night ((Rai5), la dramedy Un profilo per due (Raimovie), la replica della fiction Il commissario Ricciardi (Rai Premium). Su Mediaset vanno in onda anche Freedom: Oltre il confine (Italia 1), Quarto grado (Rete4), la spy story Operazione U.N.C.L.E. (20), il sentimentale Inga Lindstrom – L'eredità di Granlunda (La5), l'horror Within: Presenze (Italia 2) e il film di Clint Eastwood Debito di sangue (Iris). Su La7 va in onda Propaganda Live, su Tv8 Spider-Man 2, sul Nove Fratelli di Crozza.