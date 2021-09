Anche Simone Di Pasquale dice basta a Ballando con le Stelle: “Non sono più a mio agio” Il ballerino, volto del programma sin dalla sua prima edizione, ha dichiarato che la prossima sarà l’ultima come insegnante di ballo del programma: “Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me”. E aggiunge: “Non so ancora cosa farà in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con lei”.

A cura di Andrea Parrella

Anche Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle, o almeno il corpo di ballo del programma. Il ballerino, volto della trasmissione sin dalla prima edizione del 2005, ha svelato in queste settimane che quella del 2021 sarà l'ultima partecipazione a Ballando con le Stelle in qualità di insegnante. Concetto già espresso nelle scorse settimane ma ribadito in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me".

Il futuro di Simone Di Pasquale dopo Ballando con le Stelle

Per Di Pasquale, dunque, non si tratta di una separazione da Milly Carlucci, bensì di un'evoluzione del proprio ruolo all'interno dei progetti televisivo della conduttrice. "Non so ancora cosa farà in futuro – ha detto – ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con lei, per manifestarle la mia gratitudine. Devo a Milly il mio successo".

Il ruolo nuovo ne Il Cantante Mascherato

D'altronde era già accaduto nella scorsa stagione televisiva che De Pasquale di continuare a lavorare con Milly Carlucci in una modalità diversa, grazie all'esperienza della seconda edizione del Cantante Mascherato, dove è stato investigatore insieme a Sara Di Vaira, cosa che non ha negato di desiderare di fare anche in futuro, in vista della prossima edizione: "Mi piacerebbe continuare a fare l’investigatore, come ho fatto nella scorsa edizione, perché mi sono divertito davvero tanto a osservare i vari indizi per tentare di scoprire insieme al pubblico l’identità di cantanti misteriosi.".

Inevitabile l'associazione a quanto sta accadendo in queste settimane con Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando con le Stelledopo molti anni, in una modalità che ha generato polemica proprio con Milly Carlucci: "Se fossi stato al suo posto – ha detto Di Pasquale – invece di limitarmi a fare una telefonata a Milly Carlucci, l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa…".