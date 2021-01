Anche Netflix ha trovato il suo Can Yaman. È Engin Öztürk, il protagonista di 50m2, la nuova serie tv turca disponibile sulla piattaforma di contenuti on demand dal 27 gennaio 2021. Parte sotto i riflettori ma la serie tv con l'attore simbolo degli action movie della nazione a cavallo tra l’Europa Orientale e l’Asia Occidentale, potrebbe essere la sorpresa di fine mese della piattaforma. Un mix tra azione e dark humor per un titolo decisamente inedito per lo stile di Netflix e che proprio per questo merita una possibilità. La prima stagione si compone di otto episodi da cinquanta minuti ciascuno.

Chi è Engin Öztürk

Già protagonista di The Protector, quattro stagioni disponibili su Netflix, Engin Öztürk è stato un cadetto di aviazione nell'esercito turco. Ha fatto parte delle forze armate, il TSK, fino al 2006, quando ha lasciato per incompatibilità con il servizio militare. Quattro anni più tardi, il suo esordio in una serie tv dal titolo: Fatmagül'ün Suçu Ne?. Dopo The Protector, l'attore ha iniziato a godere di una popolarità crescente che nel nostro Paese non è ancora pari a quella di Can Yaman, che gode del successo generalista di Daydream – Le ali del sogno, ma 50m2 potrebbe rappresentare la sua occasione.

50m2, la trama della serie tv

50m2 (50 metri quadrati) è la storia di un sicario, Golge (il nostro Engin Öztürk), costretto a darsi alla fuga dopo il tradimento da parte dell'uomo per cui ha sempre lavorato. Ritrovatosi in casa dell'uomo che può dargli informazioni sulla storia vera del suo passato e dei suoi genitori, viene scambiato dai vicini per il figlio di un sarto da poco morto. Deciderà quindi di trasferirsi in un nuovo quartiere, cambiando vita ed ereditando l'anonima sartoria dell'uomo. Giorno dopo giorno, scoprirà qualcosa di più sul suo passato e su se stesso, capendo che forse la nuova vita non è poi così male.