I Teletubbies hanno annunciato di aver fatto il vaccino Covid. Sulle pagine social ufficiali del celebre show televisivo per bambini della BBC è comparso un post che mostra la certificazione del vaccino effettuato regolarmente. Può sembrare uno scherzo, e in effetti lo è, ma non un'assurdità, se si considera la potenziale ricaduta di una campagna di questo tipo, che potrebbe certamente incidere, in prospettiva, sulla percezione stessa dei vaccini da parte dei cittadini britannici (e non solo).

La Gran Bretagna riapre tutto dal 19 luglio

Un aspetto di rilevanza fondamentale, se si considera l'annuncio con il quale il primo ministro, Boris Johnson, ha decretato la riapertura totale e la fine delle restrizioni in Gran Bretagna a partire dal prossimo 19 luglio, nonostante le preoccupazioni per l'insidia rappresentata dalla variante Delta. Continuare a tenere alta l'attenzione sui vaccini sarà dunque fondamentale e campagne come queste avere un ruolo cruciale. Tante le reazioni di affezionati e nostalgici della celebre serie, in onda in Tv dalla fine degli anni Novanta e forse tra i programmi per bambini più noti e longevi di sempre.

I Teletubbies fenomeno di massa

I Teletubbies è una serie televisiva per bambini creata dalla BBC prodotta tra il 31 marzo 1997 e il 16 febbraio 2001 dalla Ragdoll Productions. Da subito la serie aveva colpito per le ambientazioni bizzarre e le curiose fattezze dei personaggi creati da Anne Wood, direttore creativo della Ragdoll, e Andrew Davenport. Il successo del prodotto è stato enorme e di livello planetario, diventando per alcuni anni un vero e proprio fenomeno di costume. Dal 9 novembre 2015, dopo l'acquisto della casa originaria che produceva la serie da parte di DHX Media, è in onda nel Regno Unito una nuova serie, che in Italia è conosciuta come "New Teletubbies". La serie è divenuta un successo di critica e commerciale in Inghilterra e all'estero.

L'arrivo in Italia nel 1999

In Italia la serie televisiva è stata trasmessa su RaiSat Ragazzi a partire dal 1 luglio 1999. Successivamente è stata trasmessa in chiaro dal giugno 2000 su Rai 3 e attualmente buona parte degli episodi sono disponibili su RaiPlay.