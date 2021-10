Amici21, Scontro tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano ma chi ci rimette è Guido Tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini si consuma un vero e proprio scontro nel corso del daytime. Le due insegnanti di danza si confrontano sulle modalità in cui deve essere eseguita la sfida lanciata dalla maestra di modern a Guido, allievo della maestra di classico e che mancherebbe di una forte capacità interpretativa. Le due non hanno esitato a rinfacciarsi i loro rispettivi metri di giudizio finendo poi col trovare un accordo, alla fine del quale è il ballerino a farne le spese.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scuola di Amici21 le divergenze tra gli insegnanti sono sempre più evidenti e, infatti, nel daytime di Canale 5 è stato mostrato l'acceso scontro tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano, chiamate a discutere sulla coreografia da fare eseguire a Guido, il nuovo allievo della maestra di danza classica che, però, sin dall'esibizione avvenuta nella puntata di domenica ha suscitato qualche dubbio nell'altra insegnante che, quindi, ha subito colto l'occasione per lanciare una sfida. Non sono mancati accesi diverbi tra le due che, da sempre, hanno un modo completamente diverso di approcciare alla danza e alle performance degli allievi.

Le insegnanti di danza si affrontano

Secondo Alessandra Celentano, la sua collega non ha permesso a Guido di ambientarsi e cimentarsi in nuove coreografie, dal momento che il ragazzo è entrato nella scuola da pochissimi giorni: "Sicuramente non lo avrei messo in sfida adesso, dopo quattro giorni, non gli hai dato il tempo di farti vedere cosa sa fare", la Peparini controbatte subito: "Ma come dici sempre tu a noi del mestiere basta uno sguardo per capire certe cose e secondo me lui non ce le ha". Il confronto si sposta sul tema prettamente artistico e la maestra più temuta della scuola di Cinecittà sottolinea:

Non è mi è piaciuto il modo in cui hai lanciato la sfida a Guido, da quello che hai scritto nella lettera sembra che la tecnica per te sia qualcosa di marginale, allora visto che è così non avrai nulla in contrario al fatto che sia io fare una coreografia, completa di tutto, dove i ragazzi si esprimano secondo i loro canoni, chi meglio nella tecnica e chi nell'interpretazione.

Veronica Peparini non accetta questa semplificazione del discorso: "Non mettermi in bocca parole che non ho detto, non mai detto che la tecnica non è importante, lo sappiamo che non è così, ma c'è anche altro e in lui io non l'ho visto, fin dall'inizio. Ma che ti devo dire? Non mi piace, va bene? Poi anche tu hai messo in sfida un sacco di ballerini".

La reazione di Guido

La questione si conclude con la comunicazione da parte della produzione che decide di prendere in esame entrambe le proposte, dal momento che anche Veronica Peparini ha chiesto che per l'allievo della Celentano sia lei a costruire una coreografia in cui farlo esibire. Guido viene informato dello scontro tra le due insegnanti e gli viene mostrata anche il pezzo che dovrà eseguire. Il ragazzo, piuttosto sorpreso dal risvolto della sfida dichiara: "Va benissimo, sono pronto", anche se non nasconde il timore di doversi cimentare in qualcosa di nuovo.