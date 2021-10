Amici21, Sangiovanni telefona ad Albe: “Pensa alla musica, ora taglio i capelli e non saremo uguali” Momenti di sincera emozione nella scuola di Amici si verificano anche al di fuori delle puntate. Maria De Filippi decide di mettere in contatto Albe con Sangiovanni, dal momento che in tanti hanno notato una certa somiglianza tra i due cantanti. Il vincitore per la categoria canto del talent, quindi, lo ha rassicurato: “Pensa solo alla tua musica, lascia perdere chi dice che siamo uguali”.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scuola di Amici le sorprese per i giovani allievi non finiscono mai. A vivere un momento davvero emozionante è Albe che dopo aver cantato il suo inedito, Milleluci, intrattiene una piacevole chiacchierata telefonica con Sangiovanni. La chiamata non è avvenuta in maniera casuale, ma nasce dal fatto che tra i due cantanti ci sia un'incredibile somiglianza, più volte fatta notare al nuovo concorrente del talent show di Canale 5 che, infatti, aveva iniziato a preoccuparsi, temendo di non riuscire ad affermarsi con la sua personalità.

La telefonata di Sangiovanni

Dopo l'esibizione, quindi, Albe riceve la telefonata di Sangiovanni che prova a tranquillizzarlo e non esita a rivolgergli alcuni consigli in merito alla sua esperienza nella scuola di Cinecittà. Ovviamente non è mancato il riferimento alla spinosa questione della somiglianza:

Spero tu stia bene Albe. Ho sentito che dicevi che sei felice e che non avevi mai provato queste sensazioni prima. Io sono molto contento nel sentirti così. So che quando ti dicono queste cose della somiglianza ti toccano. Però non perdere tempo a leggere chi dice questo. Concentrati sul tuo lavoro. Chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere. La tua musica è la cosa più importante, l’aspetto fisico viene dopo. Poi tranquillo che ora io mi faccio i capelli corti e non saremo più uguali. Comunque io ti guardo, mi piaci e mi stai molto simpatico. Vedrai che presto la smetteranno di paragonarci.

Albe ringrazia Maria De Filippi

Il ragazzo, ovviamente, ha accolto con grande entusiasmo le parole di Sangiovanni, che adesso è uno degli artisti più ascoltati della scena musicale italiana. Albe, quindi, ha voluto ringraziare Maria De Filippi per quest confronto che gli ha ridato anche una certa tranquillità: "Non è un complesso nato da me, me l’hanno inculcato. Anche dal vivo mi scambiavano per lui. Sono contento di averlo sentito davvero. Ero convinto che fosse una cosa fisica e di movenze. Però me lo dicono da così tanto che ci stavo credendo. Mi dicevo ‘ok se lo dicono tutti allora forse sarà vero’. Quindi mi è servito quello che mi ha detto, grazie mille".