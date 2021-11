Amici21, Rudy Zerbi rimprovera Simone: “Stai attento perché sto pensando di eliminarti” Nella scuola di Amici i ragazzi devono davvero lavorare duro per conquistarsi il loro posto nel talent. Dopo la puntata di domenica, i coach hanno avuto modo di parlare con i loro allievi e Rudy Zerbi ha rimproverato Simone, perché ritiene si sia comportato in maniera incoerente, oltre ad aver fatto un’esibizione affatto soddisfacente. Il professore, quindi, sta pensando seriamente di eliminarlo.

A cura di Ilaria Costabile

Gli allievi della ventunesima edizione di Amici quest'anno pare che debbano farsi valere più del solito per dimostrare di essere davvero disposti a tutto pur di raggiungere i loro obiettivi, come gli ricordano costantemente i loro professori. Ed è in questo continuo metterli alla prova che Rudy Zerbi, rivolgendosi ad uno dei suoi allievi, Simone, gli comunica che dopo aver valutato certi suoi atteggiamenti ha pensato di eliminarlo.

Il rimprovero di Rudy Zerbi a Simone

Durante il daytime del programma, Rudy Zerbi ha voluto confrontarsi con il giovane cantautore, dal momento che aveva delle perplessità sulle modalità utilizzate dal suo allievo per portare a termine il compito da lui assegnato, ovvero quello di scrivere sull'amore. A questo, poi, si aggiunge che il coach non era affatto contento dell'ultima esibizione del ragazzo. In una chiamata fatta davanti a tutti gli altri allievi, Zerbi comunica il suo dispiacere a Simone:

Non ho detto nulla in puntata per rispetto nei confronti di Nek, ma quando ti ho ascoltato leggere quello che hai scritto sono rimasto spiazzato. I testi delle tue canzoni hanno completamente un altro linguaggio, un contenuto diverso, uno spirito diverso…diversamente da quello che tu hai letto. Io penso che la coerenza sia fondamentale. Io non amo le persone che vogliono stupire a tutti i costi, ma amo chi stupisce essendo se stesso.

La possibile eliminazione di Simone

Zerbi, però, non ha esitato, nonostante il tentativo di difendersi da parte del giovane cantautore a parlare nuovamente delle sue perplessità. Mentre Simone sosteneva: "Mi dispiace di averti deluso, ci sto ancora lavorando sul discorso della personalità", il suo coach rincarava la dose paventando anche l'ipotesi di allontanarlo dalla scuola: