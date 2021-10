Amici21, Mirko esce dalla scuola dopo la lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini Durante il pomeridiano di Amici21, nella puntata di domenica 3 ottobre, si consuma uno scontro tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Quest’ultima difende il suo ballerino, Mirko, il quale pur non avendo una tecnica ineccepibile è un ragazzo che ha voglia di migliorarsi. L’altra docente di ballo, però, non la pensa allo stesso modo e infatti lo mette in sfida con Dario, decretando così la sua uscita dalla scuola.

A cura di Ilaria Costabile

Prime scintille durante il pomeridiano di Amici21, tra i coach già emergono incomprensioni e nascono anche discussioni piuttosto accese. Protagoniste dello scontro sono Alessandra Celentano e Veronica Peparini che discutono sulle sorti di Mirko, uno dei ballerini della scuola che la sorella dell'ex direttore artistico del talent, decide di far sfidare con Dario, ragazzo che già ha perso la sfida contro Carola, ma fortemente voluto dalla maestra di ballo. Mirko, però, tecnicamente meno forte del suo avversario perde la sfida ed è costretto a lasciare la scuola.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

La discussione tra le due insegnanti nasce in merito al fatto che, secondo Alessandra Celentano, la sfida tra Dario e Mirko fosse fuori luogo, dal momento che quest'ultimo arriva da una situazione particolare, per la quale non ha potuto studiare danza in maniera continuativa, ma ha dimostrato di avere una grande passione, nonché un grande talento, di conseguenza chiedere uno scontro con un ragazzo che, invece, è già stato ritenuto tecnicamente forte, non è un atteggiamento corretto. "Ti sei accanita perché lui ha fatto l’esperienza di un mese, potevi aspettare una settimana e fargli fare una nuova sfida. Non capisci che lui è in un’altra situazione è diversa, io volevo farlo stare qui per fargli vivere questa esperienza" argomenta la Celentano che, riceve in risposta dalla sua collega: "Mirko è giusto che studi fuori. Sarebbe stato qui un'altra settimana a piangere, credo sia giusto che si formi per bene, a quel punto sarò la prima a chiamarlo".

Mirko potrebbe ricevere una borsa di studio

Dopo la performance che ha visto sfidarsi i due ballerini con delle coreografie già stabilite, la giudice Francesca Bernabini ha emesso il suo verdetto, decretando vincitore Dario, ma aggiungendo: "Mirko in te ho visto il fuoco, non ti prometto nulla, ma proverò a farti avere una borsa di studio per iniziare a studiare sul serio, perché è bellissimo incentivare le passioni dei giovani". Uno slancio inaspettato e che fa commuovere il ragazzo, dispiaciuto del fatto di dover lasciare la scuola: "Ringrazio la maestra Celentano per avermi fatto vivere questa opportunità. Ho sempre lavorato per ottenere quello che volevo. Anche se uscire così è fin troppo facile".