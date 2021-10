Amici, video di Anna Pettinelli furiosa con Inder: “Non prendermi per il c***, ti devi terrorizzare” Anna Pettinelli si è infuriata con Inder. Il cantante della scuola di Amici avrebbe avuto un comportamento indisciplinato usando il cellulare più del dovuto e non presentandosi a due lezioni. Dura la reazione dell’insegnante di canto: “Ti devi terrorizzare. Ti tolgo dalla scuola, lo hai capito?”, poi ha chiesto un provvedimento disciplinare.

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Amici, trasmessa giovedì 7 ottobre, ha visto andare in scena la furia di Anna Pettinelli. La professoressa di canto ha perso le staffe perché reputerebbe Inder indisciplinato. In particolare, ha rimproverato all'allievo di avere usato il cellulare più a lungo del tempo concesso, di aver fatto ritardo a lezione o di non essersi presentato affatto:

"Che pal*e Inder, io non voglio riprendere la gente. Vorrei che tu fossi attento a quello che succede qua dentro. Hai commesso 17 infrazioni legate al cellulare. Ciò vuol dire che hai guardato il cellulare oltre la mezz'ora che ti è concessa per i fatti tuoi. Non si può fare. Perché lo hai fatto? Non me ne frega un caz**. Poi, hai fatto 4 ritardi a lezione. Avevi da fare? Hai trovato traffico? No, perché non esci dalla casetta. La cosa che mi fa diventare un animale sono le lezioni saltate. Non lo sai che hai saltato due lezioni? Se non hai voglia di imparare, io non ho nessun problema. Ho un'arma fantastica che si chiama "sostituzione". Vuol dire che tu, da domani, non sei più dentro la scuola".

Anna Pettinelli furiosa con Inder

Inder ha provato a spiegare che ha cercato di stare al passo con tutti gli impegni previsti dalla scuola di Amici. Nel video (vedi in alto, ndr), si nota come Anna Pettinelli si sia poi spazientita con il cantante, arrivando ad alzare la voce: "Se esistono delle regole in questo posto perché non le segui? Vuol dire che non c'è posto per te qua dentro. A me non mi devi prendere per il c**o. Sulla disciplina non transigo, io ti butto fuori dalla scuola". Inder ha replicato con un semplice: "Va bene", che ha fatto infervorare ancora di più Anna Pettinelli:

"Non va bene, non mi puoi rispondere così Inder. Ti devi terrorizzare. Ti tolgo dalla scuola, lo hai capito? Sei secondo in classifica e non in quella dei dischi più venduti, ma in quella delle caz**te che hai fatto in due settimane. Se hai una persona che ti aspetta, ti devi presentare, è una questione di rispetto per gli altri".

Il provvedimento disciplinare nei confronti di Inder

Infine, Anna Pettinelli ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti di Inder: "Facciamo una bella cosa, dove ce l'hai il cellulare? Ora lo prendi, lo metti su quel mobiletto e lo lasci là. Da questo momento, tu sei senza cellulare. Se vuoi parlare con la famiglia, ti fai prestare i minuti dagli altri. Devi elemosinarli ai tuoi compagni. Ruberai a loro i minuti del loro cellulare. Te li dovranno dare loro. Per il momento il tuo telefono rimane qua e non lo può toccare nessuno". Inder ha accettato il provvedimento: "Va benissimo. Grazie".