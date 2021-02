Amici è probabilmente il talent show televisivo che meglio riesce ad adattarsi alle circostanze e alle novità. Lo ha dimostrato nel corso degli anni cambiando costantemente i criteri del suo format per non perdere mai l'appeal sul pubblico, lo ha dimostrato essendo il primo programma di intrattenimento e proseguire con la sua messa in onda prima a porte chiuse in virtù della pandemia da coronavirus e lo conferma anche con l'ennesima, inattesa novità. Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio, Amici sbarcherà in streaming su Amazon Prime Video.

Su Amazon le puntate del daytime

Fascino, società di produzione che fa capo proprio a Maria De Filippi, avrebbe stretto un accordo con il colosso dello streaming che non ha ancora delle caratteristiche definite, né se ne conoscono le tempistiche. La cosa sicura è che l'accordo riguarderebbe le puntate del daytime, non quelle settimanali del sabato o del serale in prima serata. Ma non è escluso che l'accordo siglato possa rappresentare la premessa di una partnership destinata ad ampliarsi.

La "profezia" di Maria De Filippi

Alla luce di questa indiscrezione si può intuire il senso della fine dell'accordo tra Amici e Real Time, che per 7 anni aveva mandato in onda le puntate del daytime. D'altronde Maria De Filippi aveva lasciato immaginare un avvicinamento ad Amazon in un'intervista rilasciata al Corriere di recente, nella quale aveva sostenuto: “Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe”. Parole che, lette alla luce di questa notizia, assumono un significato particolare.

Amazon punta al grande pubblico

Dal canto suo Amazon continua a cercare una sponda generalista per la sua proposta, perseguendo in Italia una strategia dai caratteri definiti.La piattaforma punta a conquistare il grande pubblico partecipando a contenuti di grande presa su una platea trasversale, per età e per livello di istruzione. Lo fa con il calcio, l'acquisizione dei diritti di trasmissione di una partita di Champions League a settimana lo dimostra; lo fa con le serie Tv vista la partecipazione al progetto di Made in Italy, per mesi in esclusiva su Amazon; lo conferma con Amici, oil talent show più longevo e amato della Tv italiana.