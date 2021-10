Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici censura Malafemmena di Totò? La replica: “Saremmo cretini, polemica assurda da malpensanti” Maria De Filippi e la trasmissione di Canale5 Amici hanno davvero censurato la parola “Malafemmena” nella coreografia eseguita da Francesca Tocca? La polemica ha preso piede in questi giorni, ingigantendosi fino a quando la redazione del talent non ha deciso di intervenire. Ecco quale è stata la replica.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Gianni Valentino che cura il progetto Totò Poetry Culture, ha accusato la trasmissione Amici di aver tagliato la parola Malafemmena dalla celebre canzone. In queste ore, la redazione del talent di Maria De Filippi ha replicato alla polemica, che è finita su alcune delle maggiori testate. Nel lungo post pubblicato sui canali social, vengono rispedite le accuse al mittente.

Amici, le parole di Gianni Valentino sulla presunta censura

Gianni Valentino, in un post pubblicato su Facebook, ha accusato la trasmissione Amici di aver censurato la canzone "Malafemmena". In particolare sostiene che sia stata tolta dal testo, la parte in cui viene pronunciata la parola che dà il titolo al brano. Le sue parole sono state:

"Ad Amici si svolge la sfida nella categoria "Ballo" e usano Malafemmena di Totò (eseguita da Roberto Murolo) quale colonna sonora. Con un rarissimo, irripetibile, tocco di classe: il titolo della canzone viene magicamente censurato. Tanto nella prima parte, quanto nella seconda. È troppo scandaloso? Guardate, ascoltate. Valutate. Au revoir".

La replica della redazione di Amici

A seguito dello sfogo di Gianni Valentino, la notizia di una censura di uno dei tanti capolavori di Totò è iniziata a circolare con insistenza. In queste ore, la redazione di Amici ha pubblicato sui profili social ufficiali una lunga risposta. La posizione del programma condotto da Maria De Filippi è semplice. Il taglio è avvenuto a un minuto, come accade regolarmente per eseguire le coreografie nei tempi stabiliti dalla diretta:

"In questi giorni circola un'assurda polemica tra web e carta stampata, sull'eventualità che ad Amici si sia sentita l'esigenza di censurare la canzone di Totò ‘Malafemmena'. Una canzone che ad Amici è stata eseguita 1000 volte nel corso degli anni, con o senza la strofa contenente la parola Malafemmena. Nella circostanza a cui si riferisce la polemica, il brano è stato tagliato a circa un minuto o poco più, come d'abitudine per l'esecuzione delle coreografie e di fatto, sia per stare nel tempo richiesto che per mantenere integra la melodia che tutti conosciamo, sono venute via due strofe centrali, oltre che la fine del brano".

La parola Malafemmena è stata pronunciata per annunciare la coreografia di Francesca Tocca

Il post di Amici continua rivolgendosi a chi ha dato spazio a questa polemica. Viene rimarcato, infatti, che la parola "Malafemmena" è stata usata per annunciare la coreografia eseguita poi da Francesca Tocca, dunque, sin da subito è apparso chiaro che non ci fosse alcuna intenzione di censurare quella parola: