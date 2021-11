Amici, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si sfidano in un ballo sensuale con Raimondo Todaro Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sfidano in una sensuale rumba ad Amici. Nel chiudere la sua esibizione, poi, la temibile maestra di danza della Scuola si lascia andare ad un bacio a Raimondo Todaro.

A cura di Ilaria Costabile

Una sfida a dir poco insolita quella che si è consumata nella puntata di Amici di domenica 28 novembre, ma una sfida che forse gli affezionati del programma aspettavano da tempo, ovvero un faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due insegnanti del talent show di Canale 5 si sono esibite in una rumba accompagnate da Raimondo Todaro.

Una sfida tra titani

I tempi erano maturi: dopo lo scorso anno fatto di battibecchi, di discussioni sulla danza, le due professioniste sono scese in campo e hanno mostrato al pubblico del talent show le loro abilità in fatto di coreografie. L'ambito scelto è quel del latino americano e, infatti, le due si sono sfidate in una rumba, accompagnate da Raimondo Todaro. Non sono mancate frecciatine e anche richieste da parte di Maria De Filippi che, parodiando la Celentano le ha più volte chiesto di mostrare al pubblico il collo del piede. Insomma, un momento divertente e giocoso, conclusosi con il commento di Francesca Tocca che, per una volta, si è vestita da giudice e ha dovuto esprimere un suo parere sulla performance. "Lorella per me sei stata molto brava, eri davvero elegante" le ha detto la ballerina che poi ha aggiunto: "Invece, maestra Celentano devo dire che mi ha sorpreso. L'uso del corpo era molto fluido, si è proprio lasciata andare, non è facile vederla così". Però la moglie dell'ex ballerino di Ballando con le stelle, poi, ha chiesto di posticipare un giudizio. "Allora la prossima puntata, se me lo fate fare, io penso di essere in grado di poter dare un giudizio" dice Maria De Filippi che, quindi, chiede una nuova esibizione.

Il bacio di Alessandra Celentano a Raimondo Todaro

Alessandra Celentano ha davvero dato il meglio di sé. La maestra di danza, infatti, durante la coreografia non ha badato a lasciarsi andare e, infatti, in chiusura ha stampato un bel bacio sulle labbra a Raimondo Todaro, sconvolgendo i presenti in studio. "E meno male che c'è mia moglie presente, e se non c'era che facevi?" dice scherzando il ballerino, la spiegazione allo slancio è immediata: "Lui è davvero un bravo partner per questo l'ho baciato" dichiara scherzando l'insegnante.