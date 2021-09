Amici 21, Rudy Zerbi fa il gesto dell’ombrello ad Anna Pettinelli poi la provoca: “Pettisecca”

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

È una nuova edizione di Amici ma il battibecco tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli continua ad essere un must del programma. I due insegnanti di canto si punzecchiano sulle scelte dei rispettivi banchi e non trovano un punto d'incontro. Se da un lato la Pettinelli non digerisce il talento di LDA, il cantante al quale Rudy ha dato la maglia, Zerbi trova inconcepibile che la collega abbia così a cuore Inder, il rapper di "Ho la gola secca", che sui social è già un tormentone.

La lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su LDA

In puntata Zerbi e la Pettinelli si punzecchiano non appena è il turno di LDA, il cantante Luca D'Alessio che è entrato nella scuola di Amici grazie all'approvazione di Rudy. L'allievo questa settimana si esibisce in una cover di "Senza fine", brano di Gino Paoli che presenta nel suo personalissimo arrangiamento accostato ad un valzer. L'esibizione convince il maestro Zerbi che trova quella di Luca una scelta molto originale, ma non Anna Pettinelli che non risparmia le critiche: "Vorrei ricredermi, ma al momento non mi piaci". Tra una battuta e l'altra, Rudy alza un cartello con scritto a penna: "Sono già pieno", riferendosi alle lamentele della collega, poi gli scappa il gesto dell'ombrello. "Complimenti, bellissima figura davanti agli italiani".

Rudy Zerbi imita Inder con l'autotune

Poco dopo Rudy Zerbi è protagonista di un'altro siparietto molto divertente, durante l'esibizione di Inder. Il cantante è al momento uno dei concorrenti prediletti della Pettinelli quest'anno, che si è già reso popolare con il suo brano rap "Ho la gola secca". In settimana l'insegnante gli aveva assegnato la scrittura di un pezzo rap che avesse nel testo rime improbabili che Inder ha riassunto con il titolo "La lista della spesa". La performance per quanto bizzarra funziona molto bene e la Pettinelli si esalta: "Sei un genio Inder!". Non Rudy, che prende in giro in rapper cantando al microfono con l'autotune il suo brano più famoso, dimostrando che le sue esibizioni a suo parere sono pressoché tutte uguali. Infine provoca Anna Pettinelli sul suo preferito e la ribattezza "Petti-secca".