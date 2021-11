Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, LDA vittima di uno scherzo di Maria De Filippi: “Mi hai fatto c***re sotto” Nel corso dell’ottava puntata del programma, Luca D’Alessio è stato vittima di uno scherzo della conduttrice, che gli ha fatto credere di rischiare una penalizzazione per il disordine nella sua valigia. Dentro la quale, in realtà, c’era una sorpresa: il primo disco di questa edizione di Amici. La reazione di LDA vale il prezzo del biglietto.

A cura di Andrea Parrella

Tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici c'è sicuramente LDA, alias Luca D'Alessio, terzo figlio di Gigi che quest'anno è tra gli allievi del talent show di Canale 5. D'Alessio è stato al centro della puntata andata in onda il 7 novembre. Innanzitutto perché ha dovuto affrontare una sfida per evitare di perdere la maglia. Scoglio davanti al quale LDA si è trovato così come la ballerina Serena Carella ed entrambi sono riusciti ad uscirne indenni, conservando la possibilità di rimanere all'interno della scuola.

Lo scherzo a LDA

Ma le certezze di Luca D'Alessio sono sembrate vacillare quando Maria De Filippi lo ha scelto come vittima di uno scherzo. Tutto è accaduto nella parte finale di puntata, quando la conduttrice si è collegata con i ragazzi all'interno della casetta, chiedendo proprio a LDA di recuperare la sua valigia per mostrarne il contenuto. Maria De Filippi inizia ad intimorirlo facendogli credere che il controllo sia finalizzato a capire il livello di ordine all'interno della valigia stessa, che potrebbe essere motivo di penalizzazione, o addirittura sfida, nel caso in cui dovesse emergere che il contenuto sia particolarmente sciatto e trascurato. D'Alessio apre quindi la valigia e inizia a mostrare i vestiti, giustificandosi per quelli piegati male e credendo davvero di essere a rischio penalizzazione in caso di una maglietta piegata male.

Una sorpresa per tutti gli allievi

Nel togliere i diversi indumenti dall'interno, però, scopre che dentro la valigia c'è un disco che è, in verità, la sorpresa riservata dal programma agli allievi. Si tratta infatti di Soundcheck, il primo disco pubblicato con le canzoni degli allievi di questa edizione. Tirando un sospiro di sollievo, LDA si lascia andare: "Mi hai fatto c***are sotto Marì". Reazione divertita della conduttrice che, sorridente, gli dice: "Ma ti pare che possiamo penalizzarti per l'ordine nella tua valigia?". Tra la gioia e le esultante di ragazze e ragazzi si chiude la puntata.