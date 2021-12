Amici 21, LDA riceve il disco d’oro e suo padre Gigi D’Alessio lo chiama: “Finalmente, dopo tanto” LDA ha ricevuto il disco d’oro per il suo inedito ad Amici 21. Per festeggiare questo primo traguardo importante, Luca D’Alessio ha ricevuto una videochiamata del padre, Gigi D’Alessio, e i compagni gli hanno organizzato una festa a sorpresa.

A cura di Elisabetta Murina

Ad Amici 2021, LDA ha ricevuto il disco d'oro per il suo inedito Quello che fa male. A consegnarglielo, durante la puntata del 5 dicembre, è stata Anna Pettinelli, tra gli applausi del pubblico e dei compagni. Per festeggiare un traguardo così importante, Luca D'Alessio (vero nome del cantante di Rudy Zerbi) ha ricevuto una videochiamata dal padre, Gigi D'Alessio, e i suoi compagni gli hanno organizzato una festa a sorpresa.

LDA riceve una videochiamata da suo padre, Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio ha videochiamato suo figlio LDA per congratularsi per il suo primo disco d'oro. Il giovane cantante era commosso e incredulo per questo primo traguardo, definendolo "qualcosa di assurdo", quasi con le lacrime agli occhi. Su Twitter, nel frattempo, molti utenti hanno ironizzato sulla scelta del programma di chiamare Gigi D'Alessio non con il suo nome, ma solamente con "Papà di LDA", nonostante la sua identità sia ben nota a tutti nel mondo dello spettacolo e all'interno del talent di Maria De Filippi.

La festa a sorpresa per LDA

Per festeggiare questo primo traguardo importante, gli altri ragazzi hanno deciso di organizzare a LDA una festa a sorpresa. Mentre era a lezione, hanno preparato palloncini, cibo e persino una torta a forma di disco. Tutto rigorosamente dorato. Quando il cantante è rientrato, è rimasto incredulo e, tra abbracci e sorrisi, ha ringraziato tutti per il bel pensiero. Ha poi fatto un discorso: "Spero questo sia il primo di tanti altri. Lo auguro a me e a tutti i cantanti che stanno qua dentro perché penso che ce lo meritiamo. Vi voglio un bene esagerato. Non ho parole. Grazie". Il party è poi continuato a suon di musica e a dare il via alle danze non poteva che essere Quello che fa male di LDA.